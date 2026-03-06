Docentes en Córdoba: 7 de cada 10 dicen que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) presentó el informe “El trabajo de enseñar en Córdoba: entre la escuela y la economía doméstica”, un estudio provincial que analiza las condiciones laborales, económicas y familiares de quienes trabajan en la escuela pública. La encuesta relevó la situación de 1127 docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario en los 26 departamentos de la provincia.

Entre los principales resultados, el informe señala que el 72 % de las y los docentes tiene 21 horas semanales o más en cargos docentes, lo que confirma que la docencia constituye su actividad laboral principal. Además, el 57 % es el único o principal ingreso económico de su hogar.

El estudio también advierte dificultades para sostener los gastos cotidianos. Según los datos relevados, el 71 % de los docentes considera que los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, mientras que el 96 % evalúa que su situación económica es igual o peor que hace un año.

En ese contexto, el 45 % realiza otra actividad no vinculada al sistema educativo para generar ingresos adicionales. El informe también señala un crecimiento del endeudamiento y del uso de ahorros en los hogares docentes, en un colectivo altamente feminizado donde el 90 % de las personas encuestadas son mujeres.

El director del Instituto de Investigación y Capacitación de los Educadores de Córdoba (ICIEC), Gonzalo Gutiérrez, explicó en dialogo con Punto a Punto Radio, en el programa "Es Por Acá", que "el dato más relevante tenga que ver con que el 96 % evalúa que su situación económica es igual o peor”, señaló. Y agregó: “Este es el segundo año que hacemos la encuesta a nivel provincial y este dato nos muestra una percepción de pesimismo estructural”.

Según explicó, contar con dos mediciones consecutivas permite observar una tendencia más profunda. “Al tener esas dos mediciones podemos ver que no estamos frente a un fenómeno coyuntural, sino frente a una sensación de fatiga de las y los docentes en relación a la actual situación económica”, afirmó.

Para Gutiérrez, la situación también refleja un contexto económico más amplio. “Lo que le pasa a las y los docentes es lo mismo que le va pasando a comunicadores, metalúrgicos u obreros de la construcción. Hay una situación de crisis generalizada”, explicó.

El informe también advierte un aumento del endeudamiento en los hogares docentes. “Casi el 50 % de la muestra ha tenido que refinanciar gastos con la tarjeta de crédito, principalmente para alimentos y servicios”, señaló.

El investigador remarcó que estas condiciones influyen directamente en la posibilidad de sostener el trabajo pedagógico. “Las condiciones para poder enseñar se encuentran profundamente debilitadas en este contexto”, afirmó.