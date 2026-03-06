Marcelo Rodio cruzó a Bornoroni y defendió el Boleto Educativo: “Es parte de todos los cordobeses”

El exsecretario de Transporte de Córdoba y actual presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, respondió a las críticas del diputado nacional Gabriel Bornoroni sobre el funcionamiento del Boleto Educativo Cordobés y defendió el sistema de subsidios del programa impulsado por el Gobierno de Córdoba. En diálogo con Radio Punto a Punto, en el programa “Es Por Acá”, el funcionario aseguró que el legislador “no conoce el tema” y explicó cómo funciona el mecanismo de pago del beneficio.

La polémica surgió luego de que Bornoroni cuestionara el destino de los fondos destinados al transporte educativo y planteara que el sistema debería orientarse a subsidios directos a las personas. Según el diputado, el esquema actual podría beneficiar a las empresas de transporte sin garantizar que el estudiante utilice el servicio.

Llaryora pagará un bono de ayuda escolar de $125 mil a los estatales

Rodio rechazó esa interpretación y explicó que el programa funciona bajo un sistema de pago por uso. “El programa solo liquida boletos usados”, afirmó, y agregó: “Si un alumno tiene 40 boletos disponibles en el mes pero usa cinco, el Estado solo paga esos cinco”. En ese sentido, remarcó que “no se pagan de antemano ni se paga por boletos que no se utilizan”.

El exsecretario señaló que el beneficio requiere inscripción previa y controles administrativos. “Para tener este beneficio primero te tenés que inscribir y completar un formulario único”, explicó. Luego agregó que “se realizan múltiples cruces de datos para verificar que la persona realmente lo necesite y esté vinculada al sistema educativo”.

La UNC lanza su propia IA para responder consultas las 24 horas

“El boleto educativo ya es eficiente y es parte de todos los cordobeses”, sostuvo Rodio. También aseguró que el sistema apunta directamente a quienes utilizan el transporte: “Esto es un subsidio a la demanda, a la persona que realmente necesita este boleto educativo”.

Además, el funcionario cuestionó la distribución de subsidios nacionales al transporte y afirmó que el interior del país dejó de recibir esos fondos. “Los subsidios nacionales no llegaron más a Córdoba, pero siguen llegando al AMBA”, señaló. Y comparó: “Un tramo en Capital Federal puede valer 400 pesos, mientras que un recorrido de distancia similar entre Córdoba y Carlos Paz cuesta cerca de 5 mil”.

Finalmente, Rodio remarcó el impacto del programa en la vida cotidiana de las familias. “Es mucha la cantidad de plata que se ahorra una persona con este sistema”, afirmó, y sostuvo que el beneficio permite que miles de estudiantes puedan asistir a clases sin que el costo del transporte sea un impedimento.