En el 'Día de la Mujer', el Gobierno repitió su cliché de cabecera: "Ah, los kukas"

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el Gobierno Nacional decidió conmemorar la fecha con un video en redes en el que criticó con ferocidad "la estafa millonaria del kirchnerismo con las presuntas conquistas de las mujeres", enfatizando que a diferencia de esa gestión, "hoy la Argentina celebra a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo, construyen el futuro de la Patria".

Las respuestas, a tono con la división buscada por la pieza audiovisual, derivó en una catarata de respuestas opositoras, algunas de las cuales aludían a Karina Milei y el 3% de las presuntas coimas en ANDIS, otros subían imágenes de Lilia Lemoine, Karen Reichardt o Virginia Gallardo como legisladoras preguntando "qué mérito o esfuerzo habían hecho para ser legisladoras", mientras otros apuntaban a los problemas judiciales de Lorena Villaverde. Todo en el marco de violencia, grieta y hasta insultos habituales en redes.

En su video, el Gobierno señaló que "el Ministerio de la Mujer creado por kirchnerismo funcionó como una herramienta de corrupción política en lugar de resolver problemas reales".

"Una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política, y lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, señala el posteo libertario, describiendo que el kirchnerismo "hizo de las políticas género y diversidad impulsadas desde el Estado un negocio que benefició únicamente a sus militante mientras la pobreza y la inseguridad crecían en todo el país":

En el video se iban sucediendo imágenes del Ministerio de la Mujer, de marchas feministas, de Alberto Fernández, el rostro golpeado de Fabiola Yáñez, también aparece brevemente Tamara Pettinato, y también desfilan Alperovich y Fernando Espinoza.

“Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, afirma la locución, vinculando directamente la estabilidad financiera con la protección efectiva de las mujeres, lejos de la burocracia estatal previa.

“El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”, destaca el video libertario en su tramo final, mostrando las diferencias ideológicas entre el Ejecutivo y las consignas del movimiento feminista en el kirchnerismo-peronismo. El tono divisionista fue una lástima, era una inmejorable ocasión para señalar, con obvia épica libertaria pos supuesto: "Viva la mujer, carajo". Con eso alcanzaba.

HB