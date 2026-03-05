El "virus" Rebord infectó la red: Alberto Fernández y una pesadilla bizarra para anunciar la vuelta de Blender

La espera terminó para Blender. Tomás Rebord confirmó su regreso a la pantalla para este lunes 9 de marzo a las 21, retomando el horario central con su nave insignia, Hay Algo Ahí (HAA). El anuncio no llegó con un simple posteo, sino con una pieza audiovisual que rompió el termómetro de las redes sociales por su carga bizarra y un invitado que nadie esperó ver en este contexto: Alberto Fernández.

El video comenzó con una toma en primera persona (POV) de alguien almorzando en un restaurante mientras charlaba con Lucía Iacono, productora estrella del canal. Lo que pareció una salida normal se transformó rápido en una distopía: el menú, la milanesa y hasta las caras de los otros clientes empezaron a mostrar el nombre o la cara de Rebord. La "infección" no perdonó a nadie y, en un giro inesperado, el ex presidente Alberto Fernández apareció frente a cámara para susurrar la palabra "Rebord", sellando el tono bizarro de la promo.

La "pesadilla" terminó en la habitación de Juan Ruffo, integrante clave del programa, quien se despertó sobresaltado junto a su novia. Sin embargo, el alivio duró poco: al hablarle, la chica lo hizo con la voz inconfundible del conductor de HAA. Con este recurso de humor ácido, Blender marcó el terreno para un 2026 donde la apuesta por el contenido disruptivo parece ser la única regla para retener a una audiencia que no acepta fórmulas tradicionales.

El regreso de Rebord representó el movimiento más fuerte de la señal en lo que va del año, devolviendo a la grilla un ciclo que mezcló análisis político, delirio místico y una comunidad de seguidores que mantuvo el aguante durante todo el verano. El equipo se prepara para ocupar la franja de las 21, buscando consolidarse como la opción principal frente a una competencia que también movió sus fichas.

A nivel producción, la inclusión de figuras de la política nacional en sketches de streaming confirmó que la barrera entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas ya no existe. Para Blender, arrancar la temporada con Alberto Fernández diciendo "Rebord" fue el golpe de efecto necesario para avisar que, a pesar de los cambios en la empresa, el espíritu de provocación siguió intacto.

El "volantazo" de la grilla y la salida de Guille Aquino

La vuelta de Rebord se dio en un contexto de fuerte reestructuración para Blender. La gran ausencia de esta temporada es Guillermo Aquino, quien anunció su salida del canal en diciembre pasado tras tres años al frente de Escucho Ofertas. El humorista dejó entrever que, aunque el programa podía durar una década más, las nuevas prioridades de la señal dejaron afuera a los ciclos matutinos, lo que forzó su despedida en un clima de evidente emoción y tensión interna.

Desde marzo, Guille Aquino es parte de la programación de Vorterix

Aquino no tardó en encontrar nuevo rumbo y se sumó a las filas de Vorterix, la casa de Mario Pergolini. Desde el lunes 2 de marzo, el comediante lideró el programa ¿Y qué? en la franja de 10 a 13, compitiendo directamente con los pesos pesados de la mañana del streaming. Su pase marcó uno de los movimientos del mercado de medios, ya que Aquino fue uno de los fundadores y la cara visible de Blender desde que el proyecto arrancó en un garage.

Con este panorama, la señal de la calle Humboldt concentró todas sus fuerzas en el horario nocturno, delegando en Rebord la responsabilidad de ser el gran imán de visualizaciones. Mientras Aquino busca reinventarse bajo el ala de Pergolini con una estética más radial, Blender apuesta por el caos visual y la mística de "HAA" para demostrar que, aunque los nombres cambien, el canal mantiene su capacidad de dictar la agenda del día.

