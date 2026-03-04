Ryan Coogler consolidó su posición en la industria cinematográfica tras el anuncio de las nominaciones a los premios Oscar 2026. Su última producción, Sinners, alcanzó un total de 16 candidaturas, una cifra que no se registraba en la historia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde hacía siete décadas. El film, protagonizado por Michael B. Jordan, se posicionó como el máximo favorito para la ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre.

La película logró romper el récord de permanencia que ostentaban títulos clásicos como All About Eve (1950) y, posteriormente, Titanic (1997) y La La Land (2016), que se habían plantado en las 14 nominaciones. Con este número, el thriller de terror y suspenso ambientado en el sur de los Estados Unidos durante la era de Jim Crow superó una barrera estadística que parecía inalcanzable para el cine de género contemporáneo.

La trama de Sinners sigue a dos hermanos gemelos, interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para dejar atrás sus problemas, solo para encontrarse con un mal ancestral. A pesar de su premisa sobrenatural vinculada al mito de los vampiros, la Academia decidió otorgarle un reconocimiento masivo en categorías principales como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original, además de arrasar en los rubros técnicos.

El éxito en las nominaciones coincidió con el rendimiento del film en las plataformas digitales. En la plataforma Max, la película mantiene un índice de aprobación del 97%, lo que refleja una sintonía inusual entre la crítica especializada y el público masivo. Esta recepción técnica y popular se tradujo en un apoyo cerrado de los gremios de Hollywood, incluyendo el sindicato de directores (DGA) y el de actores (SAG-AFTRA).

El récord de los 75 años y el impacto en los gremios

La marca de las 16 nominaciones representa un cambio de paradigma para los votantes de la Academia, quienes históricamente fueron reacios a premiar producciones de terror o suspenso sobrenatural. Según el reporte publicado por el portal especializado Art Threat el 1 de marzo de 2026, la última vez que una película generó un consenso de esta magnitud fue en 1951, cuando se entregaron los premios correspondientes al año anterior.

La publicación detalló que "Ryan Coogler hace historia con Sinners al ganar premios de actuación para su elenco y consolidar el ensamble actoral" frente a la mirada de la industria. El medio destacó que la capacidad de Coogler para mezclar el comentario social con elementos de género fue la clave para obtener el respaldo de los diversos sectores que componen el electorado de los Oscar.

El desempeño de Michael B. Jordan también marcó un hito personal para el actor, quien recibió doble reconocimiento por su trabajo interpretativo. La crítica internacional subrayó la complejidad de ejecutar dos roles protagónicos que sostienen la tensión dramática de un relato que, si bien utiliza elementos fantásticos, se apoya en una reconstrucción histórica rigurosa de la Luisiana de los años 30.

La producción de Warner Bros. Pictures no solo se destacó en las categorías de actuación y dirección. El despliegue técnico, que incluyó una fotografía diseñada para resaltar la atmósfera opresiva del pantano y un diseño de producción que evitó los clichés del cine gótico tradicional, le permitió sumar puntos en categorías como Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejores Efectos Visuales.

El regreso del "Blockbuster de autor" a las salas

La estrategia de distribución y el manejo de los tiempos de estreno fueron fundamentales para que Sinners llegara a la temporada de premios con el impulso necesario. A diferencia de otros proyectos de gran presupuesto que suelen diluirse tras su paso por los cines, la obra de Coogler mantuvo una conversación constante en redes sociales y medios especializados, traccionada por el misterio que rodeó al proyecto desde su rodaje.

El concepto de "blockbuster de autor" se aplicó a esta película debido a la libertad creativa que el estudio otorgó a Coogler. El director de Black Panther y Creed utilizó un presupuesto de producción elevado para realizar una película con calificación R (restringida), algo poco frecuente para las aspirantes a Mejor Película que buscan captar audiencias amplias y diversas.

Las cifras de taquilla respaldaron la apuesta del estudio antes de que llegaran las estatuillas. La película logró recuperar su inversión en las primeras tres semanas de exhibición, impulsada por la curiosidad que generó el regreso de la dupla Coogler-Jordan. Este éxito comercial fue visto por los analistas como un síntoma de salud para la experiencia en salas de cine frente al avance del streaming.

El último paso administrativo para la película será la gala de premiación, donde se determinará cuántas de esas 16 candidaturas se transforman en estatuillas doradas. Los especialistas en premios consideran que, independientemente del resultado final, el récord de nominaciones ya garantiza un lugar para este film en los libros de historia de la cinematografía estadounidense. La ceremonia de los 98.º Premios de la Academia se llevará a cabo el próximo domingo en Los Ángeles.

