Mujeres que dejan huella: el retrato que habla de pasión, fuerza y miradas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Perfil Córdoba impulsó una propuesta editorial diferente: correr el foco del rostro de una persona para mirar el impacto que ellas dejan en su entorno. No se describieron rasgos físicos, sino decisiones. No hablamos de su imagen, sino de su huella.

Durante tres jornadas, tres mujeres, referentes en distintos ámbitos profesionales, pasaron por la redacción del diario acompañadas por otra mujer de su círculo cercano para emprender una experiencia particular: un retrato hablado. Una conversación que se construyó por la compañía de alguien de su confianza. A través de esta dinámica buscamos capturar no sólo sus trayectorias profesionales, sino también la mirada de quienes las acompañaron en esos procesos desde adentro.

María Belén Mendé fue la primera en participar. La rectora de la Siglo 21 llegó acompañada por Paula Alladio, decana de Ciencias del Derecho de esa institución. Juntas repasaron los desafíos de conducir una de las universidades privadas más grandes del país y el impacto de sus decisiones en la formación de nuevas generaciones.

Luciana Periales, presidenta y CEO de Neverland, referente de la industria del entretenimiento familiar en la región, también formó parte de la experiencia. En su caso, el retrato se construyó junto a su amiga Natalia Buttigliengo, presidenta de Fundación Córdoba Mejora, con quien compartió reflexiones sobre liderazgo, innovación y la mirada de la mujer en el presente empresarial.

Stella Maris Juncos es la tercera protagonista. Abogada y miembro del Tribunal de Fútbol de Fifa, es una de las cordobesas con mayor proyección en el ámbito jurídico deportivo internacional. Participó acompañada por su amiga Irene Díaz, también abogada, asesora de empresas, con quien reconstruyó el recorrido profesional que la llevó a ocupar un lugar en la estructura global del fútbol.

Las protagonistas de esta edición no sólo son referentes en sus sectores: son mujeres que dejan una huella en el ecosistema productivo y profesional cordobés.

El retrato hablado

La técnica elegida fue la de ‘el retrato hablado’, a cargo de la dibujante forense Raquel Ibarra. Habitualmente es utilizada para construir identikits en base a descripciones orales de testigos, pero en esta dinámica que propuso Perfil Córdoba para conmemorar el 8M, se utilizó para armar ese retrato en función de lo que Belén, Luciana y Stella describían sobre sí mismas. Por otro lado, se realizó ese mismo retrato pero según las descripciones de las mujeres que las acompañaron.

El formato fue elegido —precisamente— para emprender la búsqueda de esa huella junto a las protagonistas y sus personas de confianza. De esta manera, mediante ‘el retrato hablado’, reconstruimos la huella y las transformaciones que Mendé, Periales y Juncos dejan en la educación, la industria del entretenimiento y el deporte desde su organización, por su manera de liderar.

La huella de ese retrato hablado muestra, también, cuál es el tipo de liderazgo que llevan adelante y cómo han logrado cambiar ese mundo por su gestión. Pero por sobre todas las cosas, nos permite conocer quiénes son y cómo se ven a sí mismas estas tres mujeres líderes en Córdoba.

El registro audiovisual de esta propuesta está disponible en las redes sociales de Punto a Punto Grupo de Medios.