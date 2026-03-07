Maslatón: “Siempre que el gobierno pide a la gente que lleve plata a los bancos es porque están fundidos y te la van a afanar”

El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que ”siempre que en Argentina el gobierno pide a la gente que lleve plata a los bancos es porque están fundidos y te la van a afanar”.

Así señaló que las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, “generan retiro de depósitos, corrida bancaria y bear market”.

Críticas a Caputo

“Caputo cree que la economía y la creación de valor se basa solo en expandir el crédito y en tomar deuda como sea, y que los problemas que el endeudamiento genera se solucionan tomando más deuda, sin ningún sustento”, sostuvo al comentar en las redes sociales el mensaje del ministro.

“Por eso no le importa que el Estado, las empresas y las personas estén hoy quebradas por deber demasiada plata”, agregó el consultor.

“Quiere entonces que los ahorros argentinos se lleven a los bancos para que él se los apropie y así cubrir el déficit de toda la que se patinaron en estos dos años”, aseveró Maslatón.

Tipo de cambio

Además consideró que “es incapaz de liberar el tipo de cambio sostenido hoy artificialmente mediante un Estado que paga 40% anual en dólares y que, así, lleva al país a la ruina”.

“Tiene por supuesto legitimidad y apoyo político, por lo que la población debe aceptar las desgracias que hoy sufre y todas las que vendrán hasta diciembre de 2027”, finalizó Maslatón.