Javier Milei llegó a la "Cumbre Escudos de las Américas" para reunirse con Trump y aliados

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Estados Unidos y fue recibido por la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley, para iniciar una intensa agenda que concentrará reuniones políticas, foros económicos y encuentros con líderes internacionales. Se trata del viaje número 16 del mandatario desde que llegó a la Casa Rosada. La visita apunta a reforzar la sintonía política e ideológica entre Buenos Aires y Washington, una orientación que quedará reflejada en reuniones con empresarios, inversores y con el propio Donald Trump.

La primera actividad del jefe de Estado está prevista para este sábado a las 14:00 (hora argentina), cuando participe de la “Cumbre Escudo de las Américas”, un encuentro que reunirá a presidentes y dirigentes regionales alineados con la agenda de seguridad impulsada por la actual administración estadounidense.

El anfitrión de la jornada será Donald Trump. El encuentro se desarrollará en medio de la tensión internacional provocada por los ataques cruzados entre Irán e Israel, un conflicto que avanzó sobre instalaciones militares en países vecinos y generó la posibilidad de nuevas intervenciones en la región.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Medio Oriente: una guerra distante pero que impactará económicamente en Argentina y Brasil

Entre los asistentes también figuran José Antonio Kast —la única figura que no es presidente dado que asumirá el próximo 11 de marzo—, Rodrigo Paz Pereira por Bolivia, Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Nasry Asfura de Honduras, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay y Christine Kangaloo de Trinidad y Tobago.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado ideológico del gobierno de Javier Milei

Entre los participantes, el dirigente que mantuvo el encuentro más reciente con Trump fue Nasry Asfura, referente político hondureño identificado con el espacio trumpista en las últimas elecciones de su país. En un plano cercano también aparecen Milei y Santiago Peña, quienes suscribieron el denominado Board of Peace.

La lista de invitados también exhibe un contraste político nítido. La convocatoria no responde únicamente a un criterio geográfico regional, sino a una afinidad ideológica. Quedaron fuera del encuentro el presidente de Brasil, Lula da Silva; la mandataria de México, Claudia Sheinbaum; y el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro.

Israel lanzó nuevos ataques "a gran escala" contra Teherán, como respuesta a misiles iraníes

La agenda geopolítica de la Cumbre Escudo de las Américas

El eje central de la reunión girará en torno a la construcción de un bloque regional orientado a contrapesar la expansión económica y estratégica de China en América Latina. Los debates apuntarán a frenar la estrategia de Beijing y a garantizar para Estados Unidos acceso preferencial a recursos naturales considerados críticos, entre ellos el litio, el petróleo y la producción de alimentos. La agenda también incluye el control de rutas comerciales clave, cooperación en seguridad regional y promoción de inversiones estadounidenses en el hemisferio.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anticipó los lineamientos del encuentro este miércoles. “El presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de nuestro hemisferio occidental en Miami, Florida”, señaló la funcionaria. Luego agregó: “El objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Kevin Dietsch - AFP

“El presidente hablará con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos en la lucha contra las bandas criminales, los narcoterroristas y los cárteles, y hacer frente a la migración ilegal y masiva”, añadió Leavitt.

El petróleo subió más de 20% en una semana y Qatar alertó que puede llegar a 150 dólares

Dentro de ese escenario internacional, Javier Milei adquiere un lugar central en la estrategia regional de Washington. El gobierno argentino consolidó un alineamiento directo con Estados Unidos. Ese posicionamiento se reflejó recientemente cuando Argentina se convirtió en el único país latinoamericano que respaldó oficialmente los ataques estadounidenses contra Irán.

Tras la “Cumbre Escudo de las Américas”, el presidente argentino participará a las 15:00 (hora argentina) de un almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump. En ese encuentro se abordarán las negociaciones vinculadas al acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos en noviembre de 2025.

Javier Milei participará en la Hispanic Prosperity Gala

Luego de ese encuentro, a las 16:30 (hora argentina) el mandatario argentino asistirá a la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala, un reconocimiento que se entrega en una gala anual organizada por la organización Latino Wall Street en Estados Unidos. El evento convoca a empresarios, dirigentes políticos y referentes de la comunidad latina con el propósito de distinguir trayectorias ligadas al liderazgo económico, el desarrollo empresarial y la expansión de la prosperidad en el ámbito hispano.

La distinción se integra a una ceremonia que combina entrega de premios, instancias de networking empresarial y actividades de recaudación institucional. En ese ámbito se homenajea a dirigentes, empresarios y personalidades públicas que tuvieron impacto en el desarrollo económico o institucional de la comunidad hispana tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Gerardo Milman consiguió un cargo en el Senado, pese al veto inicial de Karina Milei

Más que un reconocimiento académico tradicional, la gala opera como un encuentro político y empresarial destinado a visibilizar a figuras del sector privado y de la política que promueven el crecimiento económico, el espíritu emprendedor y la inserción de los latinos en los circuitos internacionales de negocios.

Viaje a Nueva York para inaugurar la Argentina Week

La agenda internacional del presidente argentino continuará esa misma noche. A las 21:30 (hora argentina), Milei partirá rumbo a Nueva York para participar en la inauguración de la "Argentina Week", un encuentro empresarial programado entre el 9 y el 11 de marzo con el objetivo de impulsar inversiones energéticas, financieras y tecnológicas en el país. En la apertura, el mandatario brindará un discurso presentado por el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan

Para esa etapa del viaje, el Presidente amplió la delegación e incorporó a diez gobernadores: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Milei en Nueva York: JP Morgan eligió a los gobernadores que viajaron

En Manhattan, el presidente tiene prevista para este domingo a las 11:00 (hora argentina) una sola actividad oficial: una visita a la tumba del Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, en Nueva York.

La gala de The Algemeiner y la lista J100

El lunes a las 14:00 de Argentina Milei realizará una disertación en la Yeshiva University y a las 21:55 (hora argentina) participará en la gala anual de The Algemeiner. Se trata de un evento organizado por ese medio judío con sede en Nueva York, que convoca cada año a dirigentes políticos, empresarios, intelectuales y figuras de la cultura para distinguir a personalidades influyentes en la defensa de la comunidad judía.

Durante la ceremonia se presentará la lista J100, una selección elaborada por el propio medio que homenajea a cien figuras consideradas influyentes en la vida judía contemporánea a escala global. La nómina incluye habitualmente a líderes políticos, empresarios, periodistas, artistas y activistas que, según la organización, fortalecen la identidad judía o impulsan el respaldo internacional al Estado de Israel.

Más de 260 argentinos varados en Israel en medio del conflicto con Irán

Desde su lanzamiento en 2014, la gala se consolidó como una de las cenas más visibles del circuito institucional y mediático de Nueva York. Cada edición reúne a centenares de invitados y distingue a figuras públicas internacionales con influencia en la política, la cultura y el debate global.

Reuniones con inversores y viaje a Chile

El martes la agenda de Javier Milei comenzará a las 09:50 (hora argentina) con un encuentro breve con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. A las 10:00 (hora argentina) el mandatario encabezará la apertura de la Argentina Week 2026 y mantendrá reuniones con inversores y referentes del sistema financiero internacional. La iniciativa busca consolidar la estrategia oficial orientada a atraer capital extranjero y fortalecer los vínculos con el mercado estadounidense.

Tras completar su agenda en Estados Unidos, a las 13:00 (hora argentina) Milei partirá hacia Chile. Allí participará el miércoles a las 12:00 (hora argentina) de la asunción presidencial de José Antonio Kast. Durante la visita también mantendrá reuniones con autoridades chilenas y con dirigentes regionales que asistirán a la ceremonia.

El presidente argentino Javier Milei y su par chileno chileno, José Antonio Kast

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos rige desde hace 22 años

A las 15:00 (hora argentina) el presidente abordará un vuelo desde Santiago de Chile con destino a Buenos Aires, donde está previsto que arribe a las 15:00.

Como posible cierre de esa intensa agenda diplomática, existe una elevada probabilidad de que Milei y el secretario de Finanzas argentino, Pablo Quirno, reciban el jueves 12 de marzo en la Casa Rosada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ese encuentro representaría un gesto político de alto impacto y consolidaría la alianza bilateral en un contexto internacional marcado por fuertes tensiones geopolíticas.

NG