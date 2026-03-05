La semana próxima está marcada en la agenda presidencial porque será atravesada por el Argentina Week 2026, un encuentro político-empresarial que buscará atraer la mirada de diferentes inversores a los recursos del país.

Este evento contará con la participación de entidades financieras como JP Morgan Chase, Bank of America y Kazeck, Citigroup, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y el Council of the Americas.

Valdés acompaña a Milei a EE.UU. tras el apoyo de los legisladores correntinos a Nación

Se llevará a cabo en Nueva York bajo la organización de la Embajada Argentina en Washington.

Cuándo será el Argentina Week 2026

El Argentina Week tendrá lugar entre el 9 y el 12 de marzo y el lugar pactado es en Nueva York. Para esta reunión, el presidente Javier Milei estará acompañado por su equipo económico y dirán presente ejecutivos de grandes compañías energéticas, tecnológicas y financieras, además de bancos del Wall Street.

El objetivo principal de este evento es poder presentar las oportunidades que brinda Argentina para los inversionistas que apunten a sectores claves.

Además del primer mandatario participarán el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de la cartera de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; además de gobernadores que fueron invitados especialmente.

Cómo será la agenda

El puntapié inicial se dará el lunes 9 de marzo, con un cóctel de bienvenida en el Consulado argentino en Nueva York.

El martes 10 comenzará con un discurso de Javier Milei ante los ejecutivos e inversores internacionales en el edificio JPMorgan en Park Avenue, en busca de apalancar el programa económico argentino.

La agenda continuará con paneles y reuniones centradas en distintos sectores productivos. El miércoles 11 estará dedicado a las reformas económicas, el mercado de capitales y las oportunidades de inversión, con presentaciones del ministro de Economía Luis Caputo y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El Gobierno divide aguas en el círculo rojo y exhibirá en Wall Street a sus aliados del establishment

El último día está pautado para los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) para hablar sobre producción de litio; Marcelo Orrego (San Juan) por el tema cobre y oro; Carlos Sadir (Jujuy) por operaciones de litio consolidadas; Gustavo Sáenz (Salta) por el tema Oleoducto Project; Alfredo Cornejo (Mendoza) por Energía y transición; Rolando Figueroa (Neuquén) para hablar sobre Vaca Muerta; Ignacio Torres (Chubut) por Viento y energía convencional; Claudio Vidal (Santa Cruz); Alberto Weretilneck (Rio Negro) por Infraestructura de Río NegroExport / GNL; Juan Pablo Valdés (Corrientes) por Prestería y producción de arroz; y por último Leandro Zdero (Chaco) por Cotton y bioindustria.

Además, participarán referentes de grandes empresas y bancos, entre ellos ejecutivos de YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Cresud, Ualá, Globant, Banco Macro, Banco Supervielle, Banco Galicia y Bayer.

