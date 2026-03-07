Milei se sube a la polémica Messi-Trump y la usa como parte de su batalla cultural

El presidente Javier Milei volvió a intervenir en la discusión pública que rodea al capitán de la selección argentina. Luego de que sectores del progresismo criticaran a Lionel Messi por participar de un evento en la Casa Blanca junto al presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino publicó ayer por la mañana un mensaje de respaldo en sus redes sociales.

El posteo apareció en su cuenta de Instagram con una frase breve y provocadora: “La única izquierda que sirve es la de Messi”. La expresión alude al perfil futbolístico del rosarino –su pierna más hábil– y funciona a la vez como una chicana política en el clima de polarización que rodeó la polémica.

La controversia comenzó tras la visita del plantel de Inter Miami a la Casa Blanca, donde el equipo fue recibido por Trump luego de consagrarse campeón de la MLS. Durante el acto, el mandatario estadounidense elogió al astro argentino y lo calificó como uno de los grandes futbolistas de la historia.

El encuentro se trató de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que el despacho Oval recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el conjunto de las Garzas fue campeón en la Major League Soccer (MLS).

La sorpresa llegó al evento cuando, luego del arribo de todos los futbolistas del plantel, Messi todavía se encontraba ausente, aunque el delantero de la selección argentina se mostró frente a las cámaras ingresando junto a Trump.

“Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, afirmó el mandatario norteamericano, quien también hizo mención a que el argentino es ídolo de su hijo y soltó una pregunta al aire que generó las sonrisas de la delegación: “¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”.

Además, Trump felicitó el trabajo del entrenador Javier Mascherano, y el de otro gran referente futbolístico del club, el delantero uruguayo Luis Suárez.

La presencia de Messi en ese encuentro generó críticas en redes sociales y desde sectores vinculados al progresismo, que cuestionaron la foto con el líder republicano. En ese contexto, Milei salió a respaldar al capitán argentino con su publicación.

El gesto presidencial no fue aislado. En paralelo, el mandatario también recordó una defensa que había hecho del futbolista años atrás, cuando aún no estaba en política. En 2018, Milei había argumentado con estadísticas para refutar las críticas que recibía Messi en la selección, destacando su impacto en goles y asistencias.

El nuevo posteo retoma esa línea y suma una capa política: en medio de las discusiones ideológicas que rodean cada gesto de figuras públicas, el Presidente eligió convertir al ídolo deportivo en una metáfora de su disputa cultural.