Más de 260 argentinos varados en Israel en medio del conflicto con Irán

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que al menos 260 argentinos permanecen varados en distintas ciudades del país. Según explicó el diplomático, muchos de ellos son turistas que quedaron atrapados tras la suspensión de los vuelos comerciales.

En declaraciones radiales, Wahnish aseguró que la embajada recibe consultas constantes. “Hay por lo menos 260 argentinos turistas varados acá, desesperados por salir”, señaló.

Las consultas no provienen solo de quienes están en Israel. También llegan desde Argentina. Familiares y amigos se comunican con la embajada para pedir ayuda y conocer alternativas para evacuar a sus seres queridos.

Vuelos suspendidos y cielos cerrados

El principal problema para los argentinos atrapados es la falta de vuelos. De acuerdo con el embajador, los vuelos comerciales continúan suspendidos debido a la situación de seguridad.

Los cielos se habilitaron únicamente para permitir el regreso de ciudadanos israelíes que habían quedado varados en el exterior. Esto significa que actualmente no hay vuelos disponibles para quienes buscan salir del país.

Ante este escenario, la única opción disponible para abandonar Israel es por vía terrestre. La salida se realiza a través del paso fronterizo de Taba, en la frontera con Egipto.

El recorrido implica unas cuatro horas de viaje por carretera desde diferentes puntos de Israel. Sin embargo, el trayecto también implica riesgos debido a la situación de seguridad.

Según explicó el embajador, durante el viaje pueden sonar alarmas de ataques y los pasajeros deben detenerse y buscar refugio. “Tenés que parar el auto y tirarte cuerpo a tierra. Es una situación muy traumática”, describió.

Recomendación oficial: permanecer cerca de refugios

Las autoridades israelíes recomendaron a los ciudadanos y turistas mantenerse resguardados. El consejo principal es permanecer donde se encuentran y estar siempre cerca de refugios ante posibles ataques.

Wahnish pidió a los argentinos seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales.

A pesar de los riesgos, algunos argentinos decidieron salir del país por su cuenta. En esos casos, la embajada argentina brinda acompañamiento y asistencia. “El equipo diplomático los ayuda para que puedan evacuar por esa ruta”, explicó el embajador.

Escalada del conflicto en Medio Oriente

La situación de seguridad se deterioró en los últimos días por la creciente tensión en la región. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, lanzó duras advertencias contra el grupo armado Hezbollah.

El funcionario aseguró que los suburbios del sur de Beirut podrían sufrir una devastación similar a la ocurrida en la Franja de Gaza durante la guerra contra Hamas.

Las declaraciones se produjeron tras nuevos enfrentamientos vinculados a la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según autoridades libanesas, los bombardeos israelíes dejaron más de 100 muertos y decenas de miles de desplazados.

En este contexto de tensión regional, la situación de los argentinos que permanecen en Israel continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades diplomáticas y sus familias.

