Marcos Galperín defendió a Lionel Messi tras su encuentro con Donald Trump

El empresario Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, salió a respaldar a Lionel Messi luego de las críticas que recibió el futbolista por su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. La polémica se desató en redes sociales tras la visita del plantel del Inter Miami CF, que participó de una ceremonia oficial en Washington.

La presencia del equipo estadounidense en la residencia presidencial tuvo como objetivo celebrar el campeonato de la Major League Soccer (MLS) conseguido por el club. Durante el acto, Trump felicitó públicamente a los jugadores y destacó el rendimiento del capitán argentino frente a las cámaras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, el evento también generó debate en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que Messi participara del encuentro con el mandatario estadounidense, lo que derivó en una fuerte discusión política en plataformas digitales.

Ante esas críticas, Galperín utilizó su cuenta en X para fijar su postura. “Hoy se encuentran desorientados, extrañan a Maduro, al Ayatollah y temen por Díaz-Canel”, escribió el empresario en referencia a los cuestionamientos que recibió el futbolista.

El mensaje incluyó además la cita de un antiguo tuit del presidente argentino Javier Milei, publicado en 2025 en medio de otra polémica vinculada a Messi. En aquel momento, el mandatario había criticado a quienes cuestionaban al jugador y afirmó que muchos de sus detractores actuaban movidos por “odio, resentimiento y envidia”.

La presencia de Messi junto a Trump generó "ruido" político fuerte, en medio de la guerra en Irán

Galperín replicó ese mensaje y lo elogió públicamente. “Hermosa descripción, Presidente. Se agradece”, escribió al compartir las palabras del jefe de Estado argentino.

El tuit original de Milei había sido publicado durante una discusión con el periodista Diego Brancatelli, quien había cuestionado al futbolista. En ese contexto, el Presidente defendió a Messi y destacó que el jugador había dado “infinidad de alegrías” al país.

La defensa del empresario volvió a poner el tema en el centro de la discusión pública. El episodio refleja cómo una actividad protocolar del fútbol internacional puede transformarse rápidamente en un debate político cuando intervienen figuras de gran visibilidad.

El reinado digital de Lionel Messi: lo buscaron millones de personas en Wikipedia durante la última década

La visita del Inter Miami CF a la Casa Blanca forma parte de una tradición en Estados Unidos, donde los presidentes suelen recibir a equipos campeones de distintas ligas deportivas. En este caso, el reconocimiento estuvo vinculado al título obtenido por el club en la temporada pasada de la MLS.

Pero más allá del festejo deportivo, el encuentro terminó derivando en un nuevo cruce político en redes sociales, donde empresarios, dirigentes y usuarios comunes debatieron sobre el rol de las figuras públicas y su participación en actos oficiales junto a líderes internacionales.

LB

