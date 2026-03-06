Federico González sobre la presencia de Lionel Messi en la Casa Blanca: “Para Trump todo acontecimiento es político”

El analista político, Federico González, conversó con Canal E y se refirió a la coyuntura política y económica argentina, con foco en las tensiones dentro del Gobierno, el rol de Karina Milei y el encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump.

Federico González interpretó el encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump como un hecho simbólico que combina política, deporte y negocios globales. “Temas humanos de los temas políticos, cuando hay alguien que es el, quizás, desde el punto de vista político como Donald Trump, todo acontecimiento es político”, planteó.

La postura de Donald Trump con Lionel Messi

También destacó la actitud de Trump durante el encuentro: “Yo lo vi a Trump muy distendido, lo vi muy transparente respecto de la simpatía hacia Messi y los elogios que le prodigó”.

Para González, el gesto también tiene una dimensión comercial y geopolítica. “Trump es un político importante, sabe de geopolítica, tiene que promocionar el evento mundial, porque eso va a ser todo el mundo”, sostuvo.

El interés de Trump por el fútbol

Además, remarcó que el fútbol representa un negocio global de enorme escala: “Y además es un hombre de negocios, o sea, porque Trump antes de ser político era un hombre de negocios. Y el fútbol es un gran negocio internacional, es un negocio global muy importante”.

En cuanto a Messi, el entrevistado subrayó su perfil público. “Yo creo que como de costumbre, siempre él mostró que es un embajador de la Argentina, porque es un ícono de un modo de ser, perfil bajo, humildad, sacrificio y valores que son, yo diría, universales”, comentó.

Por otro lado, también abordó las tensiones dentro del oficialismo, especialmente el peso político de la secretaria general de la Presidencia: “Cuando Milei dice que Karina es el jefe, no es una figura, no es una metáfora”.