Trump se niega a negociar y exige la rendición incondicional de Irán

El presidente Donald Trump afirmó que no quiere negociar el fin de la guerra con Irán en una publicación en redes sociales en la que exigió que Teherán capitule, mientras continúan los bombardeos de EE.UU. e Israel.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL”, escribió Trump en Truth Social, y agregó que EE.UU. y sus aliados elegirían un “GRAN Y ACEPTABLE Líder(es)”.

La guerra entre EE.UU. e Irán impacta en el dólar y frena el plan del Gobierno

Las declaraciones del presidente sugieren que la Casa Blanca podría estar preparándose para un conflicto prolongado, luego de que funcionarios estadounidenses insistieran en que su objetivo no era un cambio de régimen. En los primeros días del enfrentamiento, Trump había señalado que aún estaba dispuesto a negociar un acuerdo. La guerra ha dejado hasta ahora al menos 1.332 muertos en Irán y decenas más en otras partes de la región por ataques de represalia. Seis soldados estadounidenses han muerto, todos en los dos primeros días de combates.

Irán se dispone a elegir a un sucesor del líder supremo Ali Jamenei, quien murió el 28 de febrero, el primer día del conflicto, y Mojtaba Jamenei, el segundo hijo varón del líder fallecido, figura entre los posibles candidatos. Trump lo ha descalificado como un “peso ligero” que no cambiaría las políticas del régimen e insistió en participar personalmente en la elección del próximo líder del país.

“Queremos entrar y limpiar todo”

En una entrevista el jueves con NBC News, Trump indicó que quiere que la actual estructura de liderazgo iraní sea eliminada por completo.

“Queremos entrar y limpiar todo”, dijo Trump. “No queremos a alguien que reconstruya en un período de 10 años”.

Israel, que se ha sumado a EE.UU. en la campaña contra Irán, afirmó el jueves que está iniciando la siguiente fase de la ofensiva, con planes para intensificar los ataques contra las capacidades militares del régimen. Irán lanzó durante la noche una andanada de misiles y drones contra varios países del Golfo.

Irán negó esta semana un informe según el cual su Ministerio de Inteligencia se había acercado a EE.UU. para negociar el fin de la guerra en Medio Oriente. The New York Times informó previamente que operativos habían contactado indirectamente a la Agencia Central de Inteligencia en un intento por lograr un cese de los combates.

El informe era “una falsedad absoluta y guerra psicológica”, señaló la agencia semioficial Tasnim, citando a una fuente del ministerio.

El conflicto ha llevado a los futuros del crudo Brent a sus niveles más altos en casi dos años y ha golpeado a los bonos en todo el mundo ante la preocupación de que el alza de los precios de la energía obligue a los bancos centrales a desacelerar el ritmo de recortes de tasas. El dólar registra su mayor avance semanal desde 2024.