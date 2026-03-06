EE.UU. reanudará relaciones diplomáticas con Venezuela tras caída de Maduro

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas, informó el Departamento de Estado, lo que indica la disposición del presidente Donald Trump a trabajar con el liderazgo actual del país tras haber destituido a Nicolás Maduro.

“Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado. Agregó que Estados Unidos quiere crear las condiciones “para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

Relaciones restablecidas: Estados Unidos y el Gobierno de Delcy Rodríguez formalizan su alianza

Una operación militar estadounidense capturó a Maduro en enero y lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha adoptado un tono mucho más conciliador hacia EE.UU. que su predecesor y antiguo jefe.

El anuncio se produjo un día después de que Rodríguez recibiera a una delegación estadounidense encabezada por el secretario del Interior, Doug Burgum, y prometiera avanzar a “velocidad Trump” para desbloquear la riqueza mineral de su país.

La embajadora Laura Dogu, quien acompañó a Burgum, se desempeña como encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela desde finales de enero. Semanas después, Rodríguez nombró a Félix Plasencia como representante de Venezuela en Estados Unidos.

“Este es el reconocimiento formal de las relaciones diplomáticas que existían tras el nombramiento del encargado de Negocios de Estados Unidos”, dijo José Ignacio Hernández, especialista senior en la consultora Aurora Macro Strategies. “El principal efecto es que Plasencia muy probablemente será reconocido diplomáticamente, lo que podría permitirle tomar el control de oficinas diplomáticas y consulares”.

EE.UU. cerró su embajada en Caracas en 2019, cuando Trump, durante su primer mandato, reconoció al legislador opositor Juan Guaidó como presidente y sostuvo que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima.

El anuncio del Departamento de Estado despeja cualquier duda de que EE.UU. pudiera reconocer oficialmente a Edmundo González, reconocido como ganador de las elecciones en 2024, o intentar allanar el camino para que la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.

Delcy Rodríguez, una pragmática en el centro del poder venezolano

Trump elogió a Rodríguez en una publicación en redes sociales el miércoles, llamándola la “presidenta de Venezuela” y afirmando que está “haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes de EE.UU.”. Rodríguez, a su vez, agradeció a Trump por el mensaje frente a una multitud de periodistas reunidos fuera del palacio presidencial.

Si bien la reanudación de los lazos diplomáticos no equivale al reconocimiento por parte de EE.UU. de las autoridades interinas como gobierno de Venezuela a efectos de representación legal, probablemente sea un paso en esa dirección, añadió Hernández.

Sin embargo, para que la administración de Rodríguez recupere el control de activos en el extranjero y represente al país bajo la ley estadounidense, se requerirá una autorización adicional de Trump, afirmó el economista Francisco Rodríguez, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Denver.

“Que dicha autorización se conceda dependerá de cuán estrictamente Washington decida mantener bajo supervisión al gobierno de Rodríguez”, señaló.

