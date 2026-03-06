Relaciones restablecidas: Estados Unidos y el Gobierno de Delcy Rodríguez formalizan su alianza

Luego de algunos meses turbulentos, Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, cerrando un capítulo de ruptura que duró siete años. El anuncio del Departamento de Estado llegó apenas dos meses después del ataque estadounidense a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La decisión marcó el inicio de una etapa de "tutelaje" directo de Washington sobre la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien confirmó que el país apuesta por una relación basada en el "respeto mutuo" y la "cooperación".

Desde la Casa Blanca, el inicio de la “nueva era” se sintió con fuerza este jueves. Durante un evento donde recibió al Inter Miami de Lionel Messi, Donald Trump se tomó un momento para elogiar públicamente a Rodríguez. "Está haciendo un trabajo excelente", sostuvo. Este respaldo político selló el nuevo rumbo de Caracas, que pasó de ser el principal enemigo regional de Washington a convertirse en un socio estratégico, bajo la supervisión de la administración republicana.

El proceso de normalización se aceleró tras la llegada a Caracas de la nueva encargada de negocios, Laura Dogu, con la misión de reabrir la embajada en suelo venezolano. En respuesta, la gestión de Rodríguez nombró a Félix Plasencia como representante diplomático ante los Estados Unidos. Según el comunicado oficial de Washington, este paso buscó promover la estabilidad y la recuperación económica del país, aunque bajo condiciones claras de una transición monitoreada por el Departamento de Estado del país del norte.

En términos económicos, el giro fue radical. Bajo las órdenes de Trump, Venezuela cortó el suministro de petróleo a Cuba, una medida que provocó el colapso energético total en la isla. Al mismo tiempo, el Gobierno de Rodríguez impulsó una histórica reforma a la ley de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión extranjera, permitiendo que el petróleo venezolano vuelva a alimentar las refinerías estadounidenses de manera masiva.

La nueva alianza también alcanzó al sector minero. El secretario del Interior norteamericano Doug Burgum finalizó este jueves una visita de dos días a Caracas, donde firmó acuerdos clave vinculados a la nueva Ley de Minas. Burgum afirmó que Venezuela podría convertirse en uno de los países más ricos del mundo gracias a sus reservas de oro, diamante y coltán, y festejó tenerlos como "amigos, aliados y socios comerciales" en esta nueva etapa.

El factor político y el destino de los presos

En el plano interno, el Parlamento venezolano aprobó una amnistía que permitió la liberación de más de 100 presos políticos, entre los que se encontraron tres ciudadanos argentinos. Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de críticas: organismos de derechos humanos advirtieron que la medida es "excluyente" y que todavía quedan cientos de detenidos en las cárceles. Para Washington, este gesto representó un avance necesario en la "reconciliación", aunque la presión sobre el sistema judicial continúa activa.

Por otra parte, Trump reiteró en varias oportunidades que la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado no tiene el respaldo suficiente para asumir el mando, blindando así la figura de Delcy Rodríguez como “la única válida”. Esta postura dejó a los sectores más críticos de la oposición en un laberinto político, mientras la Casa Blanca prioriza la estabilidad energética y el acceso a minerales estratégicos por sobre un cambio total de signo político en el país.

Finalmente, el "desembarco" de funcionarios norteamericanos en Caracas se volvió moneda corriente en las últimas semanas. Tras el paso del secretario de Energía, Chris Wright, en febrero, la visita de Burgum esta semana ratificó que el interés de Estados Unidos está puesto en la riqueza del subsuelo venezolano. Con una reforma minera en marcha y la apertura total a las empresas multinacionales, Venezuela se prepara para un ciclo económico bajo el estricto control político de Washington.

