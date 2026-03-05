La conmemoración del Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación, celebrada cada 5 de marzo, este año coincide con una escalada bélica en Medio Oriente. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel ejecutaron ataques contra objetivos en Irán.

La fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca profundizar la comprensión pública para los esfuerzos de desarme. Sin embargo, la realidad fáctica de esta semana muestra un escenario de "guerra de elección", según el analista de Chatham House.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, emitió un mensaje urgente este jueves donde pidió a los líderes mundiales "dar un paso atrás desde el abismo". Guterres advirtió que el sueño de la paz está en peligro y que la amenaza del uso de armas nucleares alcanzó su nivel más alto en décadas, instando a detener lo que calificó como "la locura" de la carrera armamentista actual.

El factor iraní y los parálisis del organismo de control

La relevancia de este 5 de marzo está marcada por la situación crítica en las instalaciones nucleares iraníes. El informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA) de marzo subraya que Irán es el único Estado sin armas nucleares que produjo uranio enriquecido al 60%.

La OEIA detalló que no pudo verificar el estado de los materiales nucleares durante los últimos ocho meses. Según los estándares técnicos del organismo, la falta de profundidad equivale a la perdida de un stock de uranio equivalente a más de diez "cantidades significantes".

Israel y Estados Unidos argumentaron que su ataque se debe a que el programa de misiles balísticos y el avance nuclear de Irán representa una amenaza a la seguridad nacional. En su declaración del 28 de febrero, el presidente Donald Trump sostuvo que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle un arma nuclear.

La respuesta también se debe a la imposibilidad de resolver el asunto por vía diplomática en las mesas de diálogo de Ginebra y Abu Dabi, según Trump. El mandatario afirmó que las negociaciones indirectas fallaron por la negativa de Teherán de cesar su enriquecimiento de uranio.

El fin de la era de los tratados bilaterales

El contexto global de este día se agrava por el vencimiento formal del Tratado New Start del pasado 5 de febrero. Por primera vez en décadas, no existe un acuerdo legalmente vinculante que limite los arsenales nucleares Estados Unidos y Rusia, dos de las mayores potencias del mundo.

La falta de controles verificables coincide con el aumento del gasto militar global, que en 2024 ya había alcanzado la cifra récord de 2,7 billones de dólares, según datos de la ONU.

Desde la perspectiva técnica, el desarme se presenta como un mecanismo de supervivencia. La OIEA reiteró que la única forma de garantizar que el programa iraní sea exclusivamente pacífico es el retorno a las inspecciones presenciales.