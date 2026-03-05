El desempleo en EE.UU. se mantiene estable: las solicitudes de subsidio quedaron en 213.000

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron estables la semana pasada, lo que refuerza la evidencia de que el mercado laboral se está estabilizando.

Las solicitudes iniciales se mantuvieron sin cambios en 213.000 en la semana finalizada el 28 de febrero, según datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves. La mediana de las previsiones de economistas encuestados por Bloomberg apuntaba a 215.000.

Las solicitudes se están asentando cerca de algunos de los niveles más bajos observados en el último año, después de que los feriados y el clima invernal distorsionaran los datos en meses recientes. Esto envía una señal más clara de que el mercado laboral continúa operando en un entorno de bajos despidos.

Datos publicados previamente el jueves por la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas Inc. mostraron que los anuncios de recortes de empleo retrocedieron en febrero tras un repunte el mes anterior. Otro informe de la Oficina de Estadísticas Laborales indicó que la productividad aumentó en el cuarto trimestre más de lo previsto.

Se espera que el informe oficial de empleo del gobierno, que se publicará el viernes, muestre que la contratación se moderó el mes pasado tras una lectura inesperadamente sólida en enero, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable.

Las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben beneficios, aumentaron en la mayor magnitud en lo que va de este año hasta 1,87 millones en la semana finalizada el 21 de febrero.

El promedio móvil de cuatro semanas de nuevas solicitudes, una métrica que ayuda a suavizar la volatilidad, descendió a 215.750 la semana pasada.

Antes de los ajustes por factores estacionales, las solicitudes iniciales aumentaron la semana pasada, lideradas casi en su totalidad por Nueva York. Michigan también registró más solicitudes.