Giro estratégico de Javier Milei: Argentina se integró a la coalición de Estados Unidos contra el narcoterrorismo

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, teniente general Carlos Presti, firmó hoy el ingreso formal de la República Argentina a una coalición de seguridad hemisférica liderada por los Estados Unidos, en las instalaciones del Comando Sur (SOUTHCOM) en Doral, Florida. A la par del fortalecimiento institucional, la iniciativa busca establecer un frente común entre los países de la región para enfrentar el avance de organizaciones criminales transnacionales vinculadas al tráfico de estupefacientes y al financiamiento del terrorismo.

Se estima que participaron alrededor de 15 países, con el objetivo de fortalecer el intercambio de inteligencia y el principio de burden sharing, es decir, la distribución de responsabilidades entre aliados en materia de seguridad. A la vez, la iniciativa se inscribe en un escenario de reconfiguración de las políticas de defensa en el continente, en el que Estados Unidos busca consolidar un bloque de naciones asociadas para enfrentar lo que define como narcoterrorismo.

Aquel término cobró relevancia institucional tras las directivas del Poder Ejecutivo estadounidense que califican a los carteles de la droga y sus redes asociadas como Organizaciones Terroristas Designadas (DTO, por sus siglas en inglés).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También, en sintonía con esta postura, fuentes del Ministerio de Defensa que conduce Carlos Presti aseguraron a PERFIL que "se reafirman los vínculos de seguridad y defensa, fundamentados en un compromiso compartido con la paz, la soberanía y la seguridad en el hemisferio occidental". Es decir, la participación en esta coalición no altera los marcos normativos vigentes ni implica una delegación de facultades operativas sobre el territorio nacional.

La participación argentina respeta límites constitucionales a las Fuerzas Armadas en seguridad interior

El documento suscrito por las partes establece una serie de salvaguardas legales para los países miembros. A partir del texto de la declaración, la implementación de las estrategias conjuntas "respeta la soberanía de cada una de las naciones firmantes en consonancia con acuerdos bilaterales existentes y leyes de los respectivos países".

Su cooperación se centrará en el intercambio de información estratégica, inteligencia criminal y la capacitación técnica para detectar y desarticular redes financieras de organizaciones transnacionales. El Departamento de Guerra de Estados Unidos, a través de comunicados emitidos en Washington, destacó que la meta es "unir a socios de todo el hemisferio occidental para detectar, interrumpir y destruir organizaciones terroristas que alimentan la violencia y la corrupción".

El ministro de Defensa Carlos Presti firmó la declaración en Doral, Florida, junto a Pete Hegseth

Además, desde la cartera de Defensa argentina agregaron que esta firma representa un paso hacia la modernización de los sistemas de respuesta ante delitos que exceden las fronteras nacionales: "Se reconoce la importancia estratégica de fortalecer la cooperación entre los socios alineados con un interés común en un hemisferio occidental seguro y próspero".

La posición de la Argentina en la conferencia de defensa regional

En su intervención, el ministro de Defensa, Carlos Presti, planteó que los países del continente enfrentan amenazas de características similares, aunque con distintos niveles de impacto según cada región. Allí, sostuvo “Los Estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, aunque de distinta intensidad, que afectan a nuestros ciudadanos, a nuestros bienes, a nuestros recursos estratégicos y a nuestras infraestructuras críticas. Frente a estos desafíos, la Defensa constituye una función central del Estado”.

Sumado a eso, puso el foco en la posición geopolítica de la Argentina dentro del hemisferio occidental y en su proyección estratégica hacia el Atlántico Sur. En ese sentido, remarcó el rol que el país busca desempeñar en el sistema internacional: “Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el ministro señaló que esa ubicación otorga al país una responsabilidad particular dentro de la arquitectura de seguridad regional. “Esa posición nos sitúa como un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y global, con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del sistema internacional”, afirmó.

Combatir "narcoterrorismo" mediante inteligencia compartida, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica

En ese marco, Presti ratificó el compromiso del Gobierno argentino con los mecanismos de cooperación internacional en materia de defensa y seguridad. Al referirse al documento firmado durante el encuentro, sostuvo que la participación del país busca fortalecer la coordinación entre Estados frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico.

“Al suscribir esta declaración multilateral, ratificamos nuestra voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes, en estricto apego al cumplimiento de las leyes y las normas vigentes”, concluyó.

MV