Un megaoperativo contra el narcomenudeo en cinco barrios de la Ciudad de Buenos Aires terminó con 14 detenidos y la incautación de armas y drogas. Algunos de los datos que surgieron sobre las personas involucradas es que entre todas suman 64 antecedentes penales y, entre ellas, hay un joven que llevaba una tobillera electrónica por una causa de homicidio agravado.

En total, se llevaron a cabo 13 procedimientos en los barrios de Constitución, Balvanera, Barracas, Villa Santa Rita y en la villa 1-11-14, ubicada en el Bajo Flores. Entre los estupefacientes secuestrados se encontró marihuana, cocaína, pasta base y la denominda "Tusi", sustancia sintética mal llamada "cocaína rosa" por su color.

Según el parte oficial, al que accedió PERFIL, hay ocho personas arrestadas que suman más de 60 antecedentes penales, y entre ellas hay un hombre -cuya identidad no trascendió- que tiene un abultado pronturio con 35 hechos delictivos. La mayoría de ellos son por comercialización y tenencia de drogas, robos simples y agravados, resistencia y atentado contra la autoridad, lesiones y portación de armas, entre otras.

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, explicó que los operativos operativo tenían el objetivo de debilitar a las redes de narcotráfico "al sacarles el financiamiento secuestrando drogas y dinero e impedir su funcionamiento", mediante presencia policial e investigaciones previas.

Los procedimientos fueron ordenados por dos jueces en diferentes causas por comercialización drogas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31, a cargo de Cecilia Amil Martín; y el del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 12; ambos con intervención de la UFEIDE (Unidad Fiscal Especializada en la investigación de delitos vinculados con estupefacientes).

La Policía detuvo a 14 personas en 13 allanamientos

Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte y Sur y se concretaron en domicilios que se hallaban en las calles César Díaz al 2900, Pavón al 1100, Salta al 1400 y 1500 y Adolfo Alsina al 2900, además de tres objetivos en la 1-11-14 (Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli), en las manzanas 3 y 4 del Barrio Illia y otro en Alvarado 2312.

El operativos para desmantelar una vivienda que daba a la vía pública y era utilizada como "búnker" de drogas en la zona del Bajo Flores se dio en el marco de un expediente que comenzó en agosto del año pasado.

Tras la clausura de esa casa, se reportó la detención de cuatro hombres y tres mujeres, de entre 21 y 38 años. Cuatro de ellos sumaban un total de 14 antecedentes, aunque dos concentraban las causas más relevantes (sumando 10 en total), vinculadas a infracción a la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes 23.737, robos agravados, pedidos de captura y medidas judiciales vigentes.

Además, uno de ellos, de 22 años, cumplía con una medida restrictiva de monitoreo electrónico con tobillera, dispuesta en el marco de una causa por homicidio agravado.

En ese lugar, se incautaron aproximadamente 300 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, nueve bolsas de tusi (11,1 gramos) y marihuana en envoltorios. También se secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros con la numeración borrada, con sus respectivos cargadores y municiones, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento, un cuaderno con anotaciones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el marco de otra causa, iniciada en octubre de 2025, se efectuaron siete allanamientos en Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita, donde quedaron detenidas cuatro personas. De acuerdo a los investigadores, se trataría de una agrupación que se dedicaba a utilizar locales gastronómicos, bares y comercios de esas zonas para cubrir el almacenamiento y la venta de cocaína.

En este caso, los agentes de la Policía de la Ciudad secuestraron 54,1 gramos de cocaína fraccionada de diferentes formas, 20,9 gramos de marihuana y una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con cargador, cartuchos, una caja con municiones. También se llevaron otros elementos claves para la investigación, como cuatro celulares y dinero en efectivo.

De manera oficial se informó que, tras revisar sus historiales penales, se descubrió que los sospechosos de 32, 35 y dos de 44 años tenían causas previas por tráfico de drogas, robos agravados, atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, lesiones y amenazas. El segundo de llos, presentaba 35 antecedentes, incluyendo una elevación a juicio vigente, procesamientos con prisión preventiva y condenas por robo.

En el tercer expediente, que tenía bajo la mira a un grupo que funcionaba en el barrio de Barracas, se hicieron tres allanamientos con un resultado de tres mujeres capturadas y el secuestro de 46 gramos de cocaína. En esta causa se investiga un presunto punto de venta que funcionaba las 24 horas en un departamento dedicado al narcomenudeo.

Después de los despliegues realizados por los integrantes de las fuerzas de seguridad, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X para celebrar los operativos. “Donde se escondan, los vamos a ir a buscar", comenzó diciendo.

“Después de meses de investigación, realizamos 13 allanamientos en 5 puntos de la Ciudad. Detuvimos a 14 delincuentes con amplio prontuario y secuestramos armas y droga", concluyó el mandatario.

