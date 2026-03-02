Jorge Macri inaugura las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña con foco en seguridad y alivio fiscal

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encabezará este lunes a las 9:30 el acto de apertura del 29º período de sesiones ordinarias ante la Legislatura porteña. Este evento marca el inicio del año legislativo 2026 y servirá para delinear la hoja de ruta de su gestión.

Acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López, Macri presentará un balance y los objetivos estratégicos para el nuevo ciclo. La ceremonia se realizará en el recinto de la calle Perú, donde se espera la asistencia de todo el arco político.

Aunque la Constitución establece el 1º de marzo para este evento, se decidió trasladar la ceremonia al primer lunes hábil. Esta decisión busca unificar criterios institucionales con la provincia de Buenos Aires y facilitar la organización de la agenda política en el inicio del año administrativo.

El discurso de este lunes no solo inaugura el año parlamentario, sino que marca el inicio de una etapa de definiciones. El jefe de Gobierno deberá demostrar su capacidad de gestión y su habilidad para construir mayorías en un recinto donde el oficialismo no cuenta con quórum propio este año luego de quedar relegado al tercer lugar en las elecciones legislativas locales de 2025.

El escenario legislativo obligará al PRO, ahora bajo la conducción de bloque de Silvia Lospennato, a buscar consensos. Deberá negociar con una oposición fragmentada pero numerosa, integrada por el peronismo, La Libertad Avanza y diversos sectores del radicalismo y la izquierda.

Además, no faltará el reclamo ante el Gobierno nacional por la deuda de coparticipación, con una cifra ya supera los 550.000 millones de pesos. Se espera que Macri exija el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre un punto de tensión constante con el Gobierno nacional.

Anuncios sobre seguridad, orden urbano y la Línea F

Uno de los puntos más esperados del mensaje será las novedades sobre las políticas de seguridad. Luego de que la semana se diera a conocer la caída del 30% en los índices de criminalidad durante 2025, se espera que el jefe de Gobierno porteño ratifique su política de "tolerancia cero" frente al delito y las usurpaciones en toda la ciudad.

El plan para 2026 incluye la expansión del anillo digital para el control vehicular, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y la profundización de los operativos de desalojo iniciados en 2024.

En el plano de la infraestructura, se esperan novedades sobre el avance en la licitación de la Línea F de subte, para la cual prevé una inversión de entre 1.350 y 1.500 millones de dólares que deberá ser aprobada por la Legislatura. La obra busca conectar el sur con el norte del distrito, con una nueva línea de 12 estaciones que se extenderán desde Palermo hasta Barracas.

Además, el mandatario se diferenciará de la parálisis de la obra pública a nivel nacional y mencionará también los trabajos en la autopista Dellepiane, el Puente Labruna y el Anillo de la calle Pampa, aún en desarrollo.

El jefe de Gobierno también dedicará un tramo a la modernización de la administración pública. Tras haber eliminado cerca de 10.000 contratos, la gestión continuará con un plan de retiros voluntarios para "ordenar el funcionamiento del Estado" y "optimizar la dotación" de trabajadores.

Reforma del Estado, alivio económico y salud pública

En materia económica, Macri propondrá medidas de alivio fiscal para comercios y pymes. Ante un contexto de caída del consumo, se impulsará la eliminación de Ingresos Brutos para no profesionales y también se profundizará la política de trámites a "costo cero" para incentivar la inversión privada.

En cuanto a la agenda de "Cuidado", se ratificará la reforma de la escuela secundaria. El modelo se basa en trayectorias personalizadas y el control de asistencia mediante huella digital para docentes. También reduce el máximo de faltas de 25 a 20 anuales.

En materia de educación, otro de los puntos del plan de la jefatura porteña consiste en el cierre de jardines y de cursos de nivel inicial ante la caída en la matriculación producto de los bajos índices de natalidad. En 2026, en presupuesto educativo representará el 20% del total, equivalente a 3 millones de pesos.

Por su parte, el área de salud, liderada por el ministro Fernán Quirós, mantendrá una inversión prioritaria de 2,8 billones de pesos. El objetivo es fortalecer la red de hospitales públicos y centros de atención primaria.

