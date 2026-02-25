Alguna vez soñó con ser Miss Universo, pero terminó detenida por narcotráfico. Este martes comenzó a ser juzagada Martina Oliva, la modelo de 24 años que ostentó por un tiempo el título de "Miss Orán", junto a su pareja, Gustavo Tolaba, de 29, acusados de traficar droga proveniente de Bolivia a la ciudad de Salta. El abogado de la joven aseguró que "no tenía conocimiento" de las actividades de su novio, pero la Fiscalía le atribuye un rol clave en la causa.

Ambos fueron señalados por presuntamente formar parte de una banda dedicada al traslado y comercialización de marihuana desde Orán hasta la capital provincial. El debate oral se tramita en el Tribunal Oral Federal 1 desde este martes, luego fuera postergado a inicios de febrero debido a que uno de los jueces había pedido una licencia médica.

"Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado": la madre de la "miss" Martina Oliva defendió a su hija

Oliva y Tolada, conocido como "El Perro", llegan acusados del delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes" ya que, en total, el proceso tiene otros cinco imputados que optaron por someterse a un juicio abreviado y reconocieron su culpabilidad: Juan Alberto Romero, Ángela Cuenca, Benjamín Michel Delgado, Roberto Carlos Leiton y José Burgos.

En su caso, al someterse a ese procedimiento, recibieron penas de entre 4 y siete años de prisión por el delito mencionado y por resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La ex "Miss Orán" y su novio son los únicos que decidieron someterse a la instancia oral y enfrentan penas que van desde los 6 a 20 años de prisión.

Martina Oliva y Gustavo Tabala.

Oliva, madre de dos niñas, fue detenida junto a Tolaba hace un año luego de un operativo en el ex peaje Aunor por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se trató de un procedimiento de alto riesgo porque se desató una persecución a más de 180km/h que permitió detener el auto en el que circulaban y en el que se le incutaron a la joven más de 15 kilos de marihuana, transportados en el bolso de una de sus hijas.

La audiencia estuvo a cargo de las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek y fue seguida de forma virtual por los imputados. La acusación recayó en el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes manifestaron su oposición a la prisión domiciliaria de Oliva y Tolaba y lograron que las magistradas aprobaran que, a partir de las próximas audiencias, estén presentes de forma física.

"Confiaba en un novio que no conocía", la defensa de la Miss Orán

"Oliva confió. Ella fue una mujer enamorada que acompañó a su pareja”, expresó el abogado Rambert Ríos, defensor de la ex reina de belleza. “Ella no es la jefa de una banda, viajaba sin saber que llevaba”, agregó al apuntar en contra de "El Perro" y cuestionando el rol que le atribuye la Fiscalía a su clienta.

Según consignó el medio InformateSalta, el letrado sostuvo que Martina recibió un fuerte “trato discriminatorio y violento” y dijo que está registrada con trabajos en blanco, como responsable de una carnicería y un negocio de ropa, tal como mostraba en publicaciones en sus redes sociales. “Lo que hubo acá fue amor, confianza en un novio que no conocía”, afirmó.

Martina Oliva, ex "Miss Orán".

Las palabras del abogado van en sintonía con lo expresado por la madre de Oliva, Fernanda Pereyra, que luego de su dentención, el 5 de febrero de 2025, expresó su preocupación por la exposición mediática y las acusaciones y defendió a su hija. "Ella no tiene nada que ver; estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado", había relatado a la prensa en ese momento.

Para los fiscales, Oliva lideraba la banda

En el inicio del proceso, Oliva y Tolaba se negaron a declarar. Luego, los fiscales hicieron un repaso de la causa y recordaron que los otros cinco integrantes de la organización de la que presuntamente formaría parte la pareja ya recibieron condenas tras admitir su culpabilidad en dos juicios abreviados.

“La banda era liderada por Tolaba y Oliva. La pareja dirigía viajes desde la ciudad de Orán hasta la ciudad de Salta con cargamentos de marihuana que era vendida a José Burgos, quien luego la comercializaba entre otros revendedores. Se pudo establecer que la modelo y Tolaba utilizaban dos vehículos, uno como ‘coche puntero’ y otro en el que iba la droga con, al menos, dos acompañantes", indicó el fiscal Villalba, de acuerdo a las evidencias reunidas.

Después, continuó: "Para su arribo a Salta, los acusados utilizaban rutas alternativas, incluso desviándose por rutas jujeñas, lo que les demandaba varias horas de viaje, todo ello para evitar los controles de las fuerzas de seguridad”. En esa línea, detalló que usaban camionetas Toyota y una Volkswagen Amarok, además de otros vehículos, y que habrían realizado 31 viajes (28 terminaron en la casa de Burgos).

Acerca de la acusación contra Oliva, rechazaron que no estuviera al tanto de lo que sucedía: “No fue de florero, ni un adorno. Daba órdenes y otras indicaciones”. Cabe señalar que Michel Delgado, el último de los sospechosos en ser detenido, aceptó su responsabilidad en un proceso abreviado y recibió siete años de prisión, lo que podría prefigurar la pena que podrían recibir la ex "Miss Orán" y su novio en caso de ser condenados.

