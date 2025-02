Alguna vez soñó con ser Miss Universo, pero terminó encarcelada acusada de narcotráfico. Martina Oliva ostentó durante un tiempo el título de Miss Orán (Salta), galardón que la impulsó a competir por esa provincia para ser la reina de belleza a nivel global, pero no ganó.

Obsesionada con publicar videos en TikTok donde ostentaba ropa de marcas caras, relojes, vehículos y destinos turísticos, Martina Oliva fue detenida este miércoles por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando transportaba 22 kilos de cocaína en la mochila de una de sus pequeñas hijas.

En la camioneta donde fue detenida se trasladaba junto a un hombre de 29 años (también detenido y cuyo apodo es “Perro”). Ambos intentaban abordar un avión con destino a Buenos Aires.

“Pa' ti tengo la cartera llena. Te forro de la marca que tú quieras", dice la letra de una canción que posteó en TikTok con imágenes de sus dos hijas, días atrás. “Imagínate hablar mal de mí, y yo así enfocada en hacer crecer mi negocio”, publicó la joven de 23 años en TikTok en diciembre, posteo donde al ritmo del reggaetón mostró exhibiendo calzado, ropa y demás artículos que decía comercializar.

El alto perfil de la mujer detenida con 22 kilos de droga

Fanatizada con publicar videos y selfies en redes —siempre asociados con el Reggaeton—, la ex Miss Orán se filmaba en Puerto Madero, mansiones, countries y destinos turísticos, siguiendo siempre con sus labios las letras de las canciones. "Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal, a los míos no los traiciono", dice una de las letras que a la luz de los hechos adquirió otro significado.

A la detenida por narcotráfico también se la puede ver en TikTok festejando la adquisición de una motocicleta cargada en la caja de una camioneta 4x4: "Gracias Dios. Qué linda forma de empezar el 2025", dice en su posteo. En otro video, donde publicó que estaba "enfocada, bien vestida, oliendo rico", se la puede ver conduciendo un Mercedes Benz.

Fuentes policiales informaron que el hombre que conducía la camioneta en la que se desplazaba Oliva al momento de su detención es una persona vinculada al circuito de los “bagayeros”, término con el que se conoce en la jerga a las personas que practican el contrabando a pequeña escala.

Identificado como José "Perro" Tolaba, el hombre que se encuentra también ahora con prisión preventiva dictada por la Justicia Federal sería la pareja de Oliva.

El padre de Oliva es oriundo de Aguas Blancas, la misma ciudad donde recientemente se generó una controversia por la construcción de un cerco fronterizo con Bolivia. La zona es conocida por el intenso cruce fronterizo de "bagayeros" que diariamente transitan entre ambos países.



