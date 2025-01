A pesar de que no finalizó el primer mes del 2025, ya se registró un aumento considerable de crímenes en lo que va del año en Rosario, Santa Fe. En ese sentido, se contabilizaron, por el momento, al menos 15 homicidios, cuatro de ellos en poco más de 24 horas. Ante este escenario, se encendieron las alarmas por la advertencia que realizó el entonces jefe de la barra de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, quien indicó que, si moría, "la ciudad [Rosario] se incendia".

En los días previos a su fallecimiento, Bracamonte brindó una entrevista donde anticipó las consecuencias que habría si lo mataban. Algunos pensaron que, al pasar más de dos meses de su asesinato, el 9 de noviembre del año pasado, nada iba a ocurrir. Sin embargo, no transcurrió ni un mes del 2025 y ya hubo más de 15 homicidios, lo que refleja un aumento en el número de crímenes, que se había reducido tras la llegada del Plan Bandera.

De sicarios a discusiones entre menores: hubo 4 asesinatos en poco más de 24 horas en Rosario

"Si me matan, la ciudad se incendia. Los Menores se quieren quedar con parte de la ciudad. Cuando me dispararon en el parque Alem, Los Monos me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel", había relatado "Pillín".

Pese al tiempo, muchos expertos habían advertido que la "respuesta" por la muerte de Bracamonte iba a llegar cuando "uno menos lo esperaba" y el temor a que el momento haya llegado recrudece la violencia en la ciudad santafesina. "Con la mafia no se jode" y "Cuídense, cobanis. Les queda poco" fueron algunas de las amenazas que aparecieron pintadas en Rosario luego del asesinato del jefe de la barra de Central.

En tanto, este último fin de semana hubo cuatro asesinatos y siete heridos de bala en hechos que no están ligados entre sí. Además, aunque por el momento no hay cifras oficiales, se estima que ya son más de 15 los homicidios ocurridos en la ciudad en menos de un mes del 2025. La violencia, el avance del narcotráfico y la "respuesta" a uno de los crímenes más relevantes de los últimos años en Rosario comienza a preocupar a los vecinos, quienes habían conseguido algo de paz.

La situación alarmante de Rosario: cuatro crímenes en un solo fin de semana

La violencia no da tregua en Rosario y este fin de semana hubo cuatro crímenes, tres en menos de 24 horas, y siete heridos de bala. Pese a la disminución de homicidios en 2024, el inicio de 2025 comenzó sangriento en la ciudad santafesina.

El primer caso ocurrió en la noche del viernes, cuando Luis Joaquín del Valle, de 28 años, fue asesinado en la intersección de las calles Servando Bayo e Ituzaingó. El joven fue acribillado mientras estaba sentado en la vereda y sicarios lo abordaron en una moto. Si bien la víctima logró escapar en una primera instancia, el agresor lo alcanzó y asesinó.

Horas después tuvo lugar el segundo crimen. Gonzalo David Pereyra, de 27 años, fue hallado sin vida en la calle Sabín al 1400 bis con un disparo en la cara y un traumatismo de cráneo.

El sábado por la tarde Nicolás Joel R., de 30 años, fue atacado junto con un compañero por dos hombres que iban a bordo de una moto en el barrio Parque Casas. La víctima había sido el blanco de una balacera. Según relataron testigos presenciales, los agresores habrían llegado al lugar en una moto de baja cilindrada y dispararon en su contra de manera inmediata.

El último de los asesinatos sucedió en la madrugada del domingo cuando Ruth Leila González, de 20 años, fue apuñalada en el abdomen. Pese a que fue derivada de manera inmediata al hospital, los médicos confirmaron que falleció. La autora del homicidio, al ser menor de edad, quedó absuelta.

La zona en la que atacaron a Valle se rodeó de policías en pocos minutos

Previo al último caso, en la noche del sábado sucedieron varios ataques sangrientos donde no se registraron víctimas hasta el momento. Un hombre de 40 años y un chico de 18 sufrieron impactos de bala en las piernas mientras estaban reunidos en la calle con un grupo de jóvenes. Ninguno sufrió heridas de gravedad.

Por otro lado, dos jóvenes de 28 y 25 años fueron atacados mientras tomaban tereré en la vereda. Los dos llegaron al hospital con lesiones en las piernas. Sumado a esto, un chico de 24 años sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen y en el tórax tras ser baleado por sujetos en el norte de la ciudad. Por ahora, se encuentra internado en estado reservado.

Minutos después, en la calle Carlos Uriarte al 7900, un joven de 23 años recibió un disparo en el costado izquierdo de la cadera. En tanto, en el barrio Tablado, Matías S. fue abordado por atacantes, quienes le dispararon en el abdomen y en la pierna izquierda.

