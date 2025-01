La violencia no da tregua en Rosario, capital de Santa Fe: en tan sólo 24 horas, se registraron 4 asesinatos y 7 personas heridas de bala, una cifra que, a diferencia de cómo cerró 2024, marca un importante incremento de los homicidios dentro del territorio.

El primer caso sucedió en la noche del viernes, cuando Luis Joaquín del Valle, de 28 años, fue asesinado en la intersección de las calles Servando Bayo e Ituzaingó. El joven estaba sentado en la vereda, cuando unos sicarios lo abordaron en una moto y lo acribillaron. Valle intentó escaparse y, en un principio, logró perder a los delincuentes. Sin embargo, instantes después fue encontrado nuevamente por el agresor, quien terminó por asesinarlo.

Fue allí que el responsable se dio a la fuga. Por el hecho, la familia de la víctima lo trasladó de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde el personal médico confirmó que los impactos le habían provocado heridas en el tórax y en el abdomen. Murió horas más tarde

La zona en la que atacaron a Valle se rodeó de policías en pocos minutos

El segundo crimen sucedió horas después. En este caso, Gonzalo David Pereyra, de 27 años, fue hallado sin vida en la calle Sabín al 1400 bis con un disparo en la cara y un traumatismo de cráneo. Según pudo saber el medio Rosario3, la investigación por la muerte de Pereyra será analizada por la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Fue ella quien ordenó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) que perite la escena del crimen. Además, los restos del joven fueron enviados al Instituto Médico Legal llevar a cabo la autopsia correspondiente.

Sumado a estos crímenes, ocurrió un tercero el sábado por la tarde. En ese momento, Nicolás Joel R., de 30 años, fue atacado junto con un compañero por dos hombres que iban a bordo de una moto en el barrio Parque Casas. La víctima había sido el blanco de una balacera. Tras el hecho, personal de salud intentó salvarle la vida mediante cirugía, pero su cuerpo no resistió: debían sacarle una bala del abdomen y otra del brazo derecho. Según relataron testigos presenciales, los agresores habrían llegado al lugar en una moto de baja cilindrada y dispararon en su contra de manera inmediata.

Como si fuera poco, el domingo por la madrugada ocurrió el (hasta ahora) último asesinato en Rosario: Ruth Leila González, de 20 años, quien fue apuñalada en el abdomen durante una acalorada discusión en una fiesta. La joven herida fue hallada por una automovilista en Einstein y Barra, en barrio Ludueña, mientras caminaba tambaleando. La mujer la llevó al Hospital Carrasco, donde falleció como consecuencia de la lesión. La autora del homicidio, al ser menor de edad, quedó absuelta.

Las autoridades investigan la escena del crimen en donde Ruth Leila González fue asesinada

Días antes de su asesinato ocurrido el 9 de noviembre de 2024, el ex líder de la barra de Rosario Central dio una entrevista y anticipó que si lo mataban, como quisieron hacerlo en otras 29 ocasiones, la situación iba a empeorar.

“Si me matan la ciudad se incendia. Los menores se quieren quedar con parte de la ciudad. Cuando me dispararon en el parque Alem Los Monos me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel”, había relatado “Pillín” días antes de su crimen.

“Con la mafia no se jode” y “cuídense, cobani. Les queda poco”, estas fueron algunas de las amenazas que aparecieron pintadas en Rosario luego del asesinato del jefe de la barra de Central.

Andrés "Pillín" Bracamonte había advertido sobre su intento de asesinato

Rosario había cerrado 2024 con una baja en los homicidios del 65,5 % con relación al 2023

El relevamiento, publicado por el Observatorio de Seguridad Pública, manifestó en aquel entonces que, en toda la provincia se contabilizaron 176 asesinatos, mientras que el año anterior hubo 398 casos. De acuerdo al informe, el año 2024 finalizó como el menos violento desde 2014, como también en lo que va del siglo, considerando otras fuentes del gobierno provincial.

En el estudio, detallaron que con 4,83 homicidios cada 100.000 habitantes, la tasa de homicidios de 2024 a nivel provincial fue la más baja de la última década, y una cifra 3 veces menor frente a los niveles alcanzados en 2014 (13,74). Estos valores colocan a la provincia de Santa Fe en niveles similares al promedio nacional.

