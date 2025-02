El carnicero de TikTok se quejó de los precios de la carne: los dos cortes "poco conocidos" que recomendó

Marito (Mario) Laurens, conocido en redes sociales como el "carnicero de TikTok", compartió durante las últimas horas un video donde reclamó por los altos precios de la carne y recomendó dos cortes económicos a modo de "alternativas" para quienes buscan ahorrar a la hora de ir a la carnicería.

"Lastimosamente, un kilo de carne 10 'lucas'. Lastimosamente, vamos a tener que cambiar la manera que nosotros utilizamos para cocinar. ¿Para qué? para que nos alcance la guita", manifestó el carnicero de Morón que tiene más de un millón de seguidores.

El tiktoker, quien atiende personalmente su local en la localidad de El Palomar, sostuvo que "obviamente para hacer churrascos o un salpicón podemos utilizar otros cortes que no son conocidos pero que son baratos" y recomendó dos cortes más accesibles a comparación del kilo de carne tradicional.

El primer corte recomendado por el influencer fue el centro de entraña, sobre el cual aseguró que "sirve para todo", como para churrascos, milanesas, un salpicón, entre otras cosas, y que "es súper rico y súper tierno". El mismo, según indicó, tiene un valor de entre $6000 y $6800.

"No nos olvidemos del corazón. Si bien vale mucho más barato, tiene un desperdicio de lo que es grasa, pero el corazón aporta un montón de nutrientes y es barato", añadió luego en su segunda recomendación de cortes de carne económicos.

Tras presentar ambos cortes, Laurens concluyó: "Cambiemos la modalidad de comer siempre lo mismo para comer algo mucho más barato. Yo sé que no lo deberías hacer, pero lastimosamente la economía nos lleva a esto. Yo te estoy ayudando a vos que quizás no te alcanza, no podés pagar un kilo de carne".

Suba de precios y caída histórica del consumo

A pesar de que la inflación ronda el 2% mensual, los valores de la carne continúan en aumento y esta semana se registró un aumento de entre 10% y 12% en los precios como consecuencia de la reducción de la oferta de hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), motivo por el que los frigoríficos aplicaron un ajuste del 7% que finalmente se trasladó a las carnicerías.

El cambio en los hábitos de consumo de los ciudadanos suele ser un reflejo del impacto de la crisis. En este sentido, un informe del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) indicó que durante 2024 el consumo per cápita de pollo alcanzó los 49 kilos anuales, contra los 46,88 de carne vacuna.

El estudio también señaló que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 se redujo un 6,3% la faena de ganado, mientras que la producción de carne vacuna cayó un 5,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

