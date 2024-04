Marito Laurens: el carnicero influencer que le enseña a la gente a comprar carne

El carnicero Marito Laurens, como cualquier influencer, decidió compartir en sus redes algo que conocía de cerca, su idea prendió rápidamente porque respondía a una necesidad. A través de videos comparte recomendaciones de cortes, claves para saber qué conviene comprar por precio, calidad y gusto y su público no deja de agradecerle, sobre todo en tiempos de crisis.

Aunque se convirtió en una celebridad, no deja de atender personalmente su local en la localidad de El Palomar, en el partido de Morón. De una manera sencilla montó una campaña de marketing orgánica que resultó un éxito y hoy tiene más de un millón de seguidores tanto en Instagram como en TikTok.

Empezó a probar con los posteos en 2022 y desde entonces publica contenido casi a diario. Su primera carnicería fue de las que alquilan dentro de un supermercado y cuando subió su primer video recibió muchísimas preguntas, por lo que se dio cuenta de que el material generaba interés.

Gracias al éxito de sus redes sociales pudo dejar el lugar que alquilaba dentro del supermercado y armó su propia carnicería en El Palomar bajo el lema “Tu carnicero amigo”:

Su aparición, además, se da en un país muy consumidor de carnes y que por los constantes aumentos trata de aprender cómo hacer más eficientes sus compras, comprar más barato sin que la calidad disminuya demasiado.

Los consejos de Marito

Pero las recomendaciones de Marito no solo se quedan en recomendaciones de compra, también propone emprendimientos y qué tener en cuenta. Por ejemplo, en uno de sus últimos videos recomienda cómo empezar a vender pollo trozado, cómo comprar, calcular el costo. “Tutorial para aquellas personas que quieren salir adelante”, señala Marito.

Los precios desaceleraron en la primera mitad de abril y la inflación cerraría en un dígito



También recomienda no distraerse con el celular cuando se va a comprar carne, porque los carniceros pueden modificar el peso y el costo de lo que se compra. “Yo te cuido a vos, te cuido el bolsillo”, dice a cámara el carnicero amigo.

Y otra razón por la que se gana el cariño del público y también clientes, es que se pone en el lugar de los compradores. “Si vas a la carnicería a comprar dos churrasquitos de hígado y no te lo quieren vender, no vayas más. Cómo no le vas a vender dos churrascos de hígado, la gente va a ir a comprar lo que puede comprar, no le pongan a la gente el signo pesos para ver quién gasta más, porque la gente que compra dos churrasquitos de hígado, es porque puede comprar eso, no la traten distinto”, aconseja en otro de sus videos.

RB/fl