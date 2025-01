Suba de precios: carniceros contienen el aumento de la carne para proteger a sus clientes

En las últimas semanas, el sector ganadero ha experimentado un aumento en los precios de la carne, con incrementos que oscilan entre el 5% y el 7%. Este fenómeno, que se anticipaba para febrero, se adelantó debido a una reducción del 15% en la oferta de hacienda, según datos del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG). Sin embargo, los carniceros han decidido, por el momento, absorber este aumento para no afectar a sus clientes, en un gesto que busca mantener la estabilidad en el consumo.

La caída en la oferta de ganado se debe a una combinación de factores, como la sequía de años anteriores, la liquidación de stock y el vaciamiento de los feedlots. Víctor Tonelli, consultor ganadero, explicó que esta situación se extenderá por al menos dos o tres trimestres, con una menor disponibilidad de carne en el mercado. Además, señaló que la faena de enero será un 5% menor que la del mismo mes del año pasado, lo que ha llevado a un aumento en los precios mayoristas.

Este miércoles, por primera vez en el año, el precio del novillito superó los 3000 pesos por kilo, con un promedio de 2776,80 pesos. En el caso de las vaquillonas especiales, el promedio se se ubicó en $2717,68 por kilo. Estos valores reflejan una tendencia alcista que se a consolidado en las últimas semanas.

Los carniceros, un freno al aumento

A pesar de este escenario, los carniceros han optado por no trasladar inmediatamente el aumento a los precios finales. Explicaron que están haciendo "lo imposible" para que sus clientes no se vean afectados. "Por el momento no hemos tocado los precios. Seguimos aguantando esto. Esperemos que no siga aumentando, por nuestros clientes, más que todo", comentó a Telefé Córdoba uno de ellos.

Otro agregó: "Estamos viendo si va a aumentar un poquito más para nosotros tocar los precios. No le podemos aumentar un 5% hoy y otro 5% la semana que viene, porque la gente se asusta. Esperamos a ver cómo se comporta el mercado y ahí ajustamos, pero por ahora mantenemos los precios".

Esta decisión de los carniceros contrasta con la realidad de algunos comercios que ya han incorporado las alzas. Por ejemplo, cortes como la nalga, el peceto y la bola de lomo ya registran incrementos en algunos puntos de venta.

El rol de los frigoríficos y la competencia

Según los carniceros, los frigoríficos han justificado el aumento en los precios mayoristas por la menor cantidad de ganado disponible y la competencia entre ellos. "Los frigoríficos quieren vender menos pero a precios más altos. Muchos clientes no quieren pagar esos precios, y ahí se genera una pelea entre los proveedores", explicó un comerciante.

Esta dinámica ha llevado a que, por ahora, los carniceros intenten mantener los precios estables, aunque reconocen que, si los aumentos continúan, eventualmente deberán ajustarlos. El consumo de carne ha disminuido tras las fiestas, un fenómeno habitual en esta época del año.

"Después de las fiestas, el consumo bajó. Mucha gente se fue de vacaciones, y varias carnicerías también cerraron por un tiempo", señaló un carnicero. Sin embargo, se espera que la demanda se recupere en febrero o marzo, cuando los consumidores regresen de sus vacaciones y la presión sobre los precios pueda aumentar aún más.

Los especialistas coinciden en que la situación de escasez de hacienda y el aumento de precios se mantendrán en el corto y mediano plazo. Juan Pedro Colombo, de la consignataria Colombo y Magliano, advirtió que, si las lluvias previstas para febrero no se concretan, la oferta de carne seguirá reduciéndose.

Mientras tanto, los carniceros continúan haciendo un esfuerzo para contener los precios, priorizando la relación con sus clientes en un contexto económico complejo. Sin embargo, reconocen que, si la tendencia alcista persiste, será inevitable trasladar parte del aumento a los consumidores.