Mientras continúa la conmoción y la ola de violencia en México por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho" y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la influencer Maria Jalissa -denominada "La Barbie del Béisbol"- fue acusada de ser la persona que "lo entregó". La versión comenzó después de la modelo recibiera fuertes amenazas en un pasacalle, motivo por el que salió a desmentir cualquier tipo de vínculo con el líder narco.

Jalissa tiene 26 años y cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde logró construir una comunidad a partir de las publicaciones sobre su estilo de vida y su relación con el youtuber colombiano Steven Tangarife Caicedo, Mr. Stiven TC en las redes sociales. Además, la modelo tiene otra cuenta llamada "La Barbie del Béisbol", lugar en el que comparte su pasión por ese deporte y el automovilismo.

Cómo fue el operativo que terminó con la vida de “El Mencho”, el narco más buscado por México y EE. UU.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, la joven se desempeñó como locutora de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), trabajo que la ayudó a posicionarse como figura pública. oriunda de Hermosillo, Sonora, a pesar que desde hace un tiempo reside en Colombia.

En los últimos días apareció un pasacalle en un puente de la zona de Zapopan, en Jalisco, con un fuerte mensaje dirigido hacia la influencer: "Perra María Julissa. Mordiste la mano que te da de tragar, le mandaste la marina a Chelo porque te robaron tu camioneta", dice la bandera, que lleva las siglas del CJNG. Sin embargo, los medios locales no lograron acreditar la colocación de la manta.

Además, en la red social X comenzó a circular un audio atribuido a "el Mencho" Cervantes en el que lanza supuestas acusaciones contra la modelo acerca de que "lo habría vendido". Esto habría sido enviado antes de que fuera localizado y asesinado durante un operativo en Tapalpa, el pasado 22 de febrero. Esto sería una versión alternativa a los reportes que apuntaban contra Guadalupe Moreno Carrillo, señalada como la pareja oficial del líder narco al momento de su captura.

El mensaje de voz está siendo analizado para determinar si fue creado o manipulado con Inteligencia Artificial (IA) o editado con un registro anterior para "fabricar" uno nuevo. En ese contexto, María Julissa utilizó sus cuentas para salir a desmentir la información y aclarar que no tiene ninguna relación con el cártel de drogas ni con el fallecido criminal.

"Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo tengo nada ver con esa situación", explicó en el comunicado.

"La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño", expresó en el escrito.

Luego, cerró el posteo: "Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales".

La pareja de "El Mencho" fue clave para su captura

El Ejército mexicano abatió este domingo al máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras desplegar un importante operativo militar con las fuerzas federales, que generó una violenta e inmediata respuesta por parte de las células del grupo. Personas armadas bloquearon distintas vías y rutas estratégicas de los estados de Jalisco y Michoacán, donde se registra su presencia.

Este lunes, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio los detalles del operativo para capturar al capo narco durante La Mañanera (el programa web de conferencias matutinas realizadas por el Ejecutivo mexicano). Allí, declaró que "la pareja sentimental" de "El Mencho" fue clave para atraparlo.

Según precisó, a través de la Inteligencia Militar Central se ubicó a un hombre de confianza de una de las amantes de Oseguera Cervantes; que la trasladó a Tapalpa. En ese lugar se reunió con el delincuente y, cuando se retiró, se supo que él permaneció en una cabaña en esa zona de Jalisco.

Se planificó la operación y se organizó un operativo integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, junto con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Cuando se corroboró la presencia de "El Mencho", se desplazó un grupo para detenerlo, lo cual se logró después de un enfrentamiento armado con un grupo que lo custodiaba. El cabecilla del CJNG fue gravemente herido y murió cuando era trasladado por aire a la Ciudad de México.

Trevillo Trejo no dio mayores detalles sobre la identidad de la mujer que visitó al jefe narco de 59 años, pero indicó que abandonó el complejo de alojamiento un día antes del operativo. Medios mexicanos señalaron a Guadalupe Moreno Carillo, considerada como la "novia oficial" de "el Mencho" tras su separación de su ex esposa Rosalinda González Valencia.

FP/DCQ