México detalla la caída de su líder criminal más buscado

El gobierno de México detalló cómo localizó al capo de la droga más buscado del país y destacó que los agentes de seguridad estadounidenses no participaron de forma directa en el operativo, el enfrentamiento más significativo de la presidenta Claudia Sheinbaum contra los cárteles hasta ahora.

La información más valiosa sobre Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación conocido como “El Mencho”, quien fue abatido el domingo, provino del rastreo de una de sus parejas sentimentales, según el principal mando militar de Sheinbaum.

Después de identificar la ubicación del líder del cártel, se produjo un feroz enfrentamiento, dijo el lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, a los periodistas, junto a Sheinbaum y a su jefe de seguridad. Oseguera logró escapar con su séquito de guardaespaldas hacia una zona boscosa, portando armas largas que incluían dos lanzacohetes.

Los delincuentes fueron entonces rodeados por fuerzas especiales mexicanas y resultaron gravemente heridos. Mientras era trasladado a un hospital cercano, Oseguera murió y su cuerpo fue llevado a Ciudad de México por razones de seguridad.

Sheinbaum, vestida completamente de negro, subrayó que, aunque Washington proporcionó información de inteligencia que ayudó a localizar al capo, México llevó a cabo la redada por su cuenta. “Es muy importante señalar”, dijo la presidenta, “que todas las operaciones son realizadas por fuerzas federales. No hay participación de fuerzas estadounidenses, sino un importante intercambio de información”.

Casi tres docenas de delincuentes murieron en la operación y en los hechos violentos que estallaron en todo el país después, señaló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La Guardia Nacional perdió a 25 de sus integrantes y un civil fue asesinado.

La eliminación de Oseguera representa un gran éxito político para Sheinbaum, quien ha enfrentado una fuerte presión del presidente Donald Trump en materia de seguridad nacional y tráfico de drogas. Su homólogo estadounidense le ha ofrecido en repetidas ocasiones utilizar el poderío militar de EE.UU. para combatir a los cárteles mexicanos. Drones estadounidenses sobrevuelan el territorio mexicano y el año pasado buques de la Armada patrullaron cerca de las aguas territoriales de México.

Oseguera saltó a la fama tras ayudar a fundar el Cártel de Jalisco, conocido por sus siglas CJNG, alrededor de 2009. EE.UU. había puesto su atención en él y en el grupo, que en la última década se ha convertido en uno de los cárteles más poderosos de México.

“El 20 de febrero, se localizó a una persona de confianza de una de las parejas sentimentales de Oseguera, quien la trasladó a Tapalpa, Jalisco”, declaró Trevilla. “El 21 de febrero, se obtuvo información de que ‘El Mencho’ se hospedaba en ese lugar”.

Alrededor del 80% de las armas utilizadas por los cárteles eran de fabricación estadounidense, añadió el secretario de Defensa.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“La magnitud y la gran visibilidad de la violencia que siguió al asesinato por parte del Gobierno del líder del cártel CJNG, “El Mencho”, podrían afectar a la confianza de los consumidores y los inversores, así como a los precios de los activos de México a corto plazo.”

— Jimena Zúñiga, analista de geoeconomía de América Latina

Mientras funcionarios estadounidenses elogiaron el domingo la muerte de Oseguera como una victoria clave, Trump mantuvo la presión sobre Sheinbaum. El presidente, en una publicación en redes sociales el lunes por la mañana, dijo que México “¡debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”.

Según el Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU., el CJNG trafica drogas en Australia, Canadá, Europa, África y Sudamérica. El Departamento del Tesoro afirma que el grupo ha diversificado su negocio más allá de las drogas y ahora obtiene ganancias de actividades ilícitas como el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo.

Tras la redada para capturar a Oseguera, grupos criminales incendiaron autos y camiones para bloquear carreteras en distintas zonas de Jalisco y otros estados. También hubo enfrentamientos entre bandas y autoridades, mientras se incendiaron tiendas de conveniencia, farmacias y bancos.

Uno de los aliados más cercanos del jefe del cártel, Hugo Macías Ureña, conocido como “El Tuli”, comenzó a organizar bloqueos en Jalisco, así como ataques a tiendas de conveniencia, dijo Trevilla. Integrantes del ejército mexicano lo localizaron y también lo abatieron.

Hubo un total de 85 bloqueos carreteros organizados por grupos criminales en respuesta a la muerte de Oseguera el domingo, dijo García Harfuch. Pero el secretario de Seguridad señaló que el lunes ya no quedaba ninguno y que el país estaba volviendo a la normalidad.

Sheinbaum afirmó que México estaba ahora en paz y que se espera que todos los vuelos comerciales se reanuden el martes. “El país está en calma y, lo más importante, estamos trabajando”, dijo.

Pero expertos advirtieron que la violencia podría recrudecerse ante el vacío de poder dentro del cártel.

“El Mencho ha sido el premio más codiciado durante muchos años”, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del Brookings Institution, con sede en Washington. No está claro si el cártel tiene un plan de sucesión ni si podrá mantener su prominencia bajo un nuevo liderazgo, añadió.

“Hay una enorme incertidumbre”, dijo Felbab-Brown. “Pero sin duda se trata de una gran sacudida para el panorama criminal en México, en América Latina y en el resto del mundo”.

