Donald Trump destituyó a Kristi Noem, la "caza inmigrantes" responsable de los operativos de ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Kristi Noem dejará su cargo como secretaria de Seguridad Nacional, desde donde implementó los operativos migratorios que tensaron la política interna del país norteamericano. Conocida como la "caza inmigrantes", Noem asumirá un nuevo rol dentro del "Escudo de las Américas", una iniciativa regional que el republicano planea lanzar junto a Javier Milei y otros mandatarios aliados en la región en los próximos días.

En medio de tensiones internas por la política exterior, el mandatario estadounidense confirmo el cambio en el gabinete que se hará efectivo el 31 de marzo, cuando el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, asuma el cargo.

Durante su gestión al frente del Departamento de Seguridad Nacional, Noem estuvo a cargo de la política migratoria y de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que incluyeron redadas, deportaciones en distintas ciudades del país y el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en un operativo en Minnesota.

"Kristi Noem nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!)", afirmó Trump al anunciar el movimiento dentro de su gabinete.

Noticia en desarrollo...