Gabriel Ben Tasgal: “Argentina es donde Irán atacaría a Israel, hay que procesar D’Elia por hablar de autoatentado”

El periodista y analista de Medio Oriente Gabriel Ben Tasgal advirtió que la posibilidad de que Irán ataque a Argentina "existe", en medio de la escalada de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos con el régimen iraní. Además, en en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), reclamó el procesamiento de Luis D’Elia, luego de que afirmara que Israel podría preparar un autoatentado en el país “para culpar a Irán”.

Gabriel Ben Tasgal es un periodista, politólogo, escritor y conferencista especializado en el conflicto de Medio Oriente. Es argentino radicado desde los 80 en Israel, graduado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con estudios en instituciones como la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Autónoma de Barcelona y la USES. Es el director de Hasbará Hashení, “la cara de la verdad”, una organización dedicada a combatir la desinformación sobre Israel.

Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Israel advierte a libaneses que evacúen suburbios de Beirut "para salvar sus vidas"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump terminó consiguiendo el apoyo del Senado en la ofensiva contra Irán. ¿En qué modifica esto la situación actual en la guerra que se lleva adelante contra Irán?

En principio, se modifica poco. Lo único que refuerza, de alguna manera, es la legitimidad interna, pero es momentáneo porque la estrategia de Irán es intentar disparar contra las bases militares de Estados Unidos en todo lugar posible. Si uno de estos ataques no es interceptado por un sistema antimisilístico o tiene mucho éxito y mueren soldados en cantidades preocupantes, la opinión pública de Estados Unidos y también la oposición van a elevar sus quejas y, de esa forma, es probable que se achique el margen de maniobra de Trump. Yo creo que esa es la estrategia de Irán y eso puede dificultar que él tenga realmente poder de decisión para ejecutar todo lo que él anuncia que quiere.

¿Eso fue algo que está planificado o está sorprendiendo Irán con su respuesta a la esperada por Estados Unidos e incluso Israel?

Desde el primer momento Donald Trump dijo que quiere combatir contra el régimen iraní durante cuatro semanas para derrocar al régimen y hacer un cambio para proteger a la población civil. Lo que pasa es que cuatro semanas en la política interna de Estados Unidos es mucho tiempo, y hay que ver si él tiene la decisión y el apoyo interno para poder ejecutar ese primer objetivo. Hay un segundo objetivo, que es desarmar militarmente y nuclearmente a Irán. Ese segundo objetivo es un poco más conseguible que el primero.

Ahora habló también de ocho semanas, ¿no?

Sí, pero si te guías por las declaraciones de Donald Trump, puede llegar a confundirte porque cambia de opinión cada cinco minutos.

¿Qué nos puede decir de la decisión de Israel en particular, independientemente de la de Trump?

Que hoy a la mañana publiqué una encuesta de una importante ONG sobre la democracia en el país, que señala que el 92% de la población israelí apoya la operación militar y más del 70% acepta y quiere que la operación militar se centre en derrocar al gobierno iraní. Entonces hay un convencimiento de que están dadas las condiciones para no solamente desarmar a Irán, sino lograr un cambio radical en el régimen.

¿Y su opinión personal es que es así? Usted recién mencionaba que era más probable desarmar militarmente que derrocar al régimen.

Sí, totalmente. Considero que tú puedes matar a muchos ayatolás y puedes matar a muchos políticos, pero cuando el régimen se sustenta en el principio de que los líderes religiosos saben todo y son perfectos, y solamente son transmisores de lo que quiere el Creador sobre la Tierra, y la Guardia Revolucionaria domina más del 70% de los ingresos económicos del país, para ellos es un sistema de subsistencia. Es problemático pensar en derrocar al régimen ante una población cansada, después de que le mataron varios miles de manifestantes, y hacerlo desde el aire. Cuando tú quieres cambiar un régimen desde el aire, no siempre es el método ideal, y el votante norteamericano no quiere ver soldados norteamericanos en tierras iraníes, y creo que tampoco el Estado de Israel quiere eso. No quieren ver marchas de soldados ni cometer errores como se cometieron en Irak o en Afganistán.

Quién es Mojtaba Jamenei, el posible sucesor de Alí Jamenei en Irán

¿Y cómo imagina entonces que va a proseguir? ¿Se va a lograr el objetivo más fácil, que es desarmar a las Fuerzas Armadas iraníes, pero no derrocar el régimen?

Y sí. Creo que es más probable que se termine dañando tanto la capacidad militar como la estructura de poder del régimen. Sí creo que el régimen va a terminar cayendo. Es imposible mantener este tipo de régimen con las crisis económicas. Ahora, si tú golpeas muy fuerte al régimen en su capacidad económica y en su capacidad de dominio, tienes una opción: o bien lo dejas caer por decantación y que la población local lo haga, o bien haces lo que parecería que empiezan a hacer desde Estados Unidos, que es intentar promover que los kurdos y los baluchíes y otras minorías marchen hacia Teherán, para que lo que no hacen los manifestantes en Teherán lo hagan entonces minorías étnicas.

¿Y qué factibilidad le asigna a eso?

La mayor ventaja de esta operación es distraer al régimen y obligarlo a enviar soldados para enfrentar a los baluchíes, a los kurdos. Entonces, van a enviarlos hacia afuera con la perspectiva de que, si la población civil ve que hay menos fuerzas del orden del régimen en las capitales, se envalentone. También es una ventaja eso.

¿Su perspectiva es que esto va para largo?

Depende de Estados Unidos y menos de Israel. Imagínate que mañana viene el nuevo Mojtaba Jamenei, el hijo de Ali Jamenei, y dice: “¿Saben qué? Me lo repensé y creo que tenemos que entregar los 500 kilos de uranio enriquecido al 60%, desarmar ciertas centrales nucleares y prometemos no combatir y no disparar contra los manifestantes”. En un caso así, yo creo que la opinión pública norteamericana va a hacer suficiente presión a Trump como para que Trump pida volver a negociar.

La pregunta es si Trump va a negociar y a disparar a la vez, si va a permitir negociar y que Israel siga disparando o si va a exigir el paro total, la detención total de los disparos para negociar con los persas. Mi opinión personal es que lo mejor que podés hacer es, debido a su cultura de la mentira y cómo han logrado engañar a presidentes norteamericanos debido a esa tendencia clara de Irán, lo mejor que podés hacer es mantener todo el tiempo el garrote en alto. A (Barack) Obama se lo comieron en dos panes.

Hay distintos historiadores que analizan la subjetividad del régimen iraní como aquella que está dispuesta a morir y arrastrar en su derrota a todos los que pueda, pero morir en la suya. ¿Usted le asigna alguna posibilidad estructural a la cultura del régimen iraní para una modificación como la que acaba de decir o le asigna más posibilidades a que estén dispuestos a luchar hasta morir?

Es que Ali Jamenei tuvo dos etapas en su vida. Una etapa donde quería expandir la violencia por el mundo, pero que relativamente tenía actitudes racionales. Cuando digo violencia en el mundo es, por ejemplo, los atentados en América Latina, en Argentina; los dos atentados los aprobó en la época de Ali Jamenei. Pero en la última etapa estaba en una época mística, en donde él consideraba que la destrucción de Occidente, aunque conlleve la destrucción de Irán, es algo positivo para la aceleración de la llegada del Mesías.

Cuando tú piensas de la forma que pensaba Ali Jamenei, entonces evidentemente esa etapa de condena y de días finales y días del juicio se acerca. Ese tipo de pensamiento, evidentemente, no es muy racional para una política exterior, por ejemplo. Ahora, no es seguro que el hijo que asuma el cargo de ayatolá tenga esa profundidad intelectual y piense igual de lo que pensaba su padre. Algunos dicen que es más radical; otros señalan que ni siquiera es ayatolá, ni siquiera es un líder religioso que escribió libros doctrinales. Es un poquito temprano para ver si él va a continuar la línea de locura del padre o si va a ser más cercano a lo que es el presidente de Irán, que es Pezeshkian, y es un hombre relativamente reformista y mucho más moderado de lo que eran los líderes religiosos.

La tendencia al suicidio y a la inmolación como forma de salvación no es solamente parte de la metafísica del líder religioso iraní asesinado, sino de muchas personas cercanas a ese pensamiento. ¿Era simplemente que lo suceda o es algo más intrínseco de la cultura de un porcentaje importante de la población iraní y que está en control del gobierno?

La población iraní es una población mucho más culta, mucho más prooccidental. El régimen es un régimen completamente diferente. Yo lo que digo es que este régimen está siendo tan filtrado, tan penetrado por espías, tan comprado desde afuera, que si fuese que todos están convencidos de esa etapa escatológica, no puede ser que Occidente sepa todo el tiempo dónde están todos y pueda matarlos. Significa que hay gente que está dispuesta a recibir un buen dinero ahora en vez de recibir 72 vírgenes en el paraíso. Entonces, no creo que la cohesión ideológica sea tan así.

La amenaza de Irán que pone en alerta a la Argentina: "Todas las embajadas de Israel serán objetivos legítimos"

Finalmente, Irán anunció que está dispuesta a atacar las embajadas de Israel en todas partes del mundo. Argentina tiene el histórico caso de la embajada de Israel en Buenos Aires. ¿Qué verosimilitud le asigna a esa amenaza de que se cumpla?

Perdone que lo voy a decir de manera un poco cínica, pero el gran filósofo y astronómico y astronauta y líder filosófico de Argentina, Luis D’Elía, dijo hace pocos días que Israel y los judíos iban a preparar un autoatentado para victimizarse. Ahora, el modus operandi de Irán se conoce como atentado en la repisa, y es un atentado que se prepara en todos sus componentes. Incluso a veces está listo el explosivo y está toda la inteligencia hecha, y lo ejecutan cuando ellos desean hacerlo. Entonces, lo que dijo Luis D’Elía, él que se declara portavoz de la Guardia Revolucionaria, es problemático, porque es un modus operandi iraní clásico.

Ahora, Argentina, Paraguay y Panamá, por ejemplo, son países muy prooccidentales, muy pro Estados Unidos también, muy de Israel. De los tres países que te nombré, ¿cuál es el país que crees tú que propagandísticamente captaría mayor atención de los medios de comunicación con un atentado grande?

Argentina.

Tal cual, Argentina es donde Irán atacaría a Israel. Y Argentina tiene además un presidente que es muy exclusivo en sus apoyos ideológicos. Entonces, la posibilidad existe. Si tú atentaste en Argentina dos veces y a los pocos años te ofrecen o quieren firmar un memorándum para limpiarte, tú, como terrorista, puedes llegar a pensar que ese país es impune.

Ahora, en el Gobierno no solamente están procediendo a un juicio en ausencia, sino que se toman la amenaza de Irán en serio. De ahí a que tengan la capacidad para poder abortar todos los atentados en la repisa es otro tema. Pero el hecho de que hay una intención de Argentina de tomarse la amenaza en serio y de intentar investigar ya habla de otra cosa, porque en el pasado no se lo tomaban en serio como opción.

Casualmente, nosotros acabamos de entrevistar a Luis D’Elía, quien reiteró esa opinión que usted planteaba y agregó más: que incluso Israel volvió a aquella idea loca de que quiere quedarse con la Patagonia. ¿A qué le asigna usted esos pensamientos que resultan tan poco sustentables en alguna evidencia?

Evidentemente Irán estratégicamente cree que es bueno tener portavoces y promotores de su ideología en cada país. En España eligieron a alguien especialmente dotado retóricamente, como fue Pablo Iglesias. Él tenía un programa de televisión llamado Fuerte Apache en HispanTV. A Podemos y a Pablo Iglesias lo financió Irán, y también el chavismo, pero también Irán. Entonces, en ese caso eligieron a alguien como la gente.

En el caso de Luis D’Elía, la ventaja es que eligieron a alguien que es un charlatán y que además poca gente se lo puede tomar en serio. No significa que no sea peligroso, pero no es una persona especialmente lúcida. Ahora, sus argumentos reciclan el antisemitismo clásico, es subirse a esa carreta en donde existe un antisemitismo arraigado en Argentina también.

Ojo, Argentina es el país que se toma más en serio el tema del antisemitismo y lo combate mejor, pero es el país de América Latina que tiene más arraigo antisemita. El primer libro antisemita fue escrito en Argentina, "La bolsa", en el año 1890. El primer pogromo fuera de Europa fue en Argentina, la Semana Trágica. El libro más nefasto escrito en América Latina con respecto a ese tema fue "El Plan Andinia", que es lo que está citando Luis D’Elía.

Entonces, lo que dice es que los judíos quieren crear una Patagonia y que mandan soldados israelíes para hacer cartografía o que le roban el agua, y nombran la palabra Mekorot. Israel es una potencia mundial desalinizando agua y le está dando agua a un montón de países que son aliados. Lo que quiere hacer Argentina es ayudarlos. Israel no necesita el agua de Argentina. Israel tiene mucha más agua de lo que tiene Argentina. Maneja el agua muchísimo mejor. Al contrario, Israel considera que es un aliado de Argentina y quiere ayudarlo a administrar mejor su agua, porque no lo logra hacer bien, porque hay varios sectores de Argentina que no tienen agua. Pero nombran la palabra Mekorot y despiertan todos los fantasmas del Plan Andinia.

La verdad es que el antisemitismo se lucha con educación y también desde el punto de vista legal. Lo que hay que hacer con este hombre es simplemente proceder legalmente hacia él, investigarlo, y si él realmente es un portavoz de la Guardia Revolucionaria. Argentina declaró a las Fuerzas Al Quds como grupo ilegal, entonces él es parte de un movimiento terrorista. Hay que procesar D’Elia por hablar de autoatentado. Y está bien que ustedes que expongan a ese tipo de personas para que las declaraciones lleven a la fiscalía a proceder. Pero lo que está diciendo él es muy grave. Por suerte no tiene el arrastre masivo que otros líderes en el mundo.

Gabriel, yo estuve detenido en la dictadura militar en El Olimpo, que fue el último campo de detención ilegal que quedaba en la Argentina. Caí en 1979. Y en las salas de tortura escuché a los propios interrogadores militares darle verosimilitud al Plan Andinia. Fíjese usted cómo cala transideológicamente, desde la dictadura militar hasta alguien que defiende las ideas contrarias, cercanas al kirchnerismo.

TV/fl