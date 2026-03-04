Causa AMIA: el fiscal solicitó el procesamiento de los 10 acusados y la captura internacional de uno de los líderes de Irán

Sebastián Basso, el fiscal federal titular de la UFI AMIA, pidió que sean procesados los diez ciudadanos libaneses e iraníes acusados en la causa por el atentado realizado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía; además, imputó y solicitó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los principales líderes del régimen.

Según Infobae, el nuevo denunciado era el hombre de confianza del líder supremo Alí Khamenei (fallecido durante el bombardeo realizado por Estados Unidos e Israel contra Irán) y encabezaba el Comité Vijeh, el organismo estatal que se encargó de juntar información, estudiar el objetivo y armar la propuesta para atentar contra la AMIA.

Ahmad Vahidi, acusado por al atentado a la AMIA, fue nombrado al frente de la Guardia Revolucionaria iraní

Los investigadores determinaron que, una vez que este plan se aprobó, Asghar Hejazi fue nombrado responsable de coordinarlo y realizarlo. De acuerdo al medio antes citado, esto se comprobó de manera contundente cuando cuatro iraníes disidentes declararon como testigos ante el fiscal Basso en Francia.

Basado en estos testimonios, el magistrado solicitó disponer la captura internacional de Asghar Hejazi y, además, declararlo en rebeldía. El pedido del Ministerio Público ya arribó al despacho del Juzgado Federal N.°6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

Alí Khamenei

Quiénes son los 10 ciudadanos iraníes y libaneses acusados de atentar contra la AMIA.

El ataque contra la AMIA dejó 85 muertos y centenares de heridos, convirtiéndose en el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Los acusados de cometer este hecho son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman o Salman El Reda, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Los diez acusados

Rabbani, uno de los hombres que está siendo denunciado, no quiso hablar sobre el caso AMIA, pero negó que Argentina fuera un objetivo de su gobierno luego que Javier Milei se pusiera a favor del presidente Donald Trump tras el bombardeo de Irán en una operación coordinada por Estados Unidos e Israel.

El Gobierno "celebró" la muerte de Jamenei y Quirno recordó a las víctimas de la AMIA

“Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo. Para nosotros los argentinos son amigos y siempre estamos trabajando juntos. Yo quiero al pueblo argentino”, aseguró Rabbani en declaraciones al canal de streaming AZZ, y luego agregó que sería “muy bueno que el gobierno argentino se pare del lado de la verdad”, en el conflicto bélico internacional que lideran Estados Unidos e Israel contra Irán.

