La esposa del abogado argentino Germán Giuliani, detenido en Venezuela, aseguró que su marido fue sometido a torturas durante su cautiverio y que la familia atraviesa una situación de temor e incertidumbre por su estado de salud y su situación judicial.

Virginia Rivero relató en una entrevista televisiva que Giuliani sufrió tormentos físicos en los primeros meses de detención y fue presionado para firmar documentos. “Estamos con mucho miedo”, expresó al referirse al estado de su esposo y a la falta de información oficial sobre su situación.

Giuliani permanece detenido desde 2025 en Venezuela y, tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo luego de más de 400 días de cautiverio, es actualmente uno de los pocos ciudadanos argentinos que continúan presos en ese país.

Según denunciaron sus familiares, durante los primeros meses estuvo recluido en dependencias de seguridad en Caracas, en una celda compartida con otros detenidos y con escasas comunicaciones con el exterior. En ese período ,afirmaron, habría sido sometido a interrogatorios y presiones para firmar declaraciones.

El caso volvió a tomar relevancia en los últimos días, en medio de la liberación de Gallo y de los testimonios posteriores del propio gendarme, quien aseguró que la cárcel venezolana de El Rodeo es un “lugar de torturas” y que todavía quedan extranjeros detenidos en condiciones similares.

La familia de Giuliani sostiene que la detención fue arbitraria y que se le imputaron delitos graves, entre ellos terrorismo y narcotráfico, cargos que rechazan. También denuncian irregularidades en el proceso judicial y dificultades para acceder a información sobre su situación legal.

Mientras tanto, la familia del abogado insiste en la necesidad de obtener información sobre su estado de salud y avanzar en gestiones internacionales que permitan esclarecer su situación judicial.

