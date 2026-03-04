Nahuel Gallo tuvo su primera cena con su familia y pidió lo que más extrañaba

Luego de permanecer 448 días detenido ilegalmente por el régimen venzolano, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo cenar con su familia por primera vez desde su liberación. En paralelo, avanza con su proceso de recuperación en el Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional Argentina. Allí cumple una batería de evaluaciones psicofísicas destinadas a determinar su estado de salud general antes del regreso definitivo a su domicilio.

Mediante sus redes sociales, su esposa, María Alexandra Gómez, relató el momento vivido: “Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”.

Mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, Maria Alexandra Gomez

“Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días. Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso“, explicó.

Nahuel Gallo se recupera en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional

El plan de recuperación que cumple Gallo incluye controles estrictos bajo supervisión de profesionales médicos y especialistas en salud mental de la fuerza. El gendarme está en observación permanente y atraviesa distintos estudios para medir las secuelas físicas y psicológicas derivadas de su prolongada detención en Venezuela.

Personas cercanas a su entorno señalaron que la prioridad absoluta es su bienestar integral. Permanece en un ámbito resguardado, en el Edificio Centinela perteneciente a Gendarmería Nacional, sin contacto con la prensa y con acceso limitado, por indicación profesional.

Edificio Centinela de la Gendarmeria Nacional Argentina | Facebook Gendarmería Nacional

Durante los 448 días que estuvo retenido en territorio venezolano, Gallo afrontó condiciones restrictivas y obstáculos para recibir atención sanitaria. Su esposa subrayó que el acceso a la salud fue negado de manera deliberada durante el cautiverio.

En este contexto, la Gendarmería activó un protocolo específico de seguimiento con el objetivo de asegurar su recuperación plena antes de adoptar decisiones sobre su futuro laboral y personal.

La familia expresó agradecimiento por el acompañamiento recibido y reiteró que el eje central es la rehabilitación. La esposa anticipó que la denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad sufridos durante la detención se presentará cuando el gendarme considere oportuno exponer públicamente su testimonio.

“Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, expresó en su perfil público.

Cuál será el próximo destino de Nahuel Gallo como gendarme

Hasta el momento, Gallo recibió a autoridades de la Gendarmería y participó de un almuerzo institucional junto a los máximos responsables de la fuerza, en un gesto de respaldo oficial.

Además, le realizaron estudios clínicos exhaustivos y controlan su evolución de forma diaria para definir las etapas siguientes de su reintegración tanto en el ámbito familiar como en su función profesional.

Por otra parte, fuentes consultadas indicaron que se analiza la posibilidad de otorgarle una distinción o condecoración. En términos formales, la situación actual lo encuadra como víctima de una detención ilegítima.

Nahuel Gallo volvió a pisar suelo argentino este domingo 1° de marzo de 2026 tras 448 días de cautiverio en Venezuela

“Hay muchas cosas que resolver. Desde su sueldo que está depositado en su cuenta, hasta pagar impuestos. Todo eso lleva tiempo”, detallaron. Precisaron que dispone de su teléfono móvil, acceso a televisión y diarios. “Los tiempos los maneja él”.

Otro punto en evaluación es su próximo destino dentro de la fuerza. Aunque su asignación vigente corresponde a la provincia de Mendoza, existe la posibilidad de consensuar un traslado definitivo a Buenos Aires. “Lo está pensando”, indicaron. “Hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta”, agregaron.

“Primero están los estudios clínicos, radiografías, resonancias, exámenes de nutrición y psicológicos”, explicaron. También controles oftalmológicos, ya que durante el período de encierro no utilizó sus anteojos. Este lunes concurrió al Hospital Militar Central para realizarse una tomografía y pasó por la guardia con ese objetivo.

Aunque presenta una baja visible de peso, una fuente cercana afirmó: “Está evolucionando muy bien, todavía se está ubicando en tiempo y espacio”, concluyeron.

