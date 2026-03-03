Tras la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, el canciller Pablo Quirno apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que medió con el gobierno de Delcy Rodríguez y acusó a la entidad de negociar "con los secuestradores".

"No sabemos el detalle de lo que fue la comodidad que tiene el régimen venezolano en entregarle a una persona afín a su gobierno", señaló a A24 tras indicar que el gobierno de Javier Milei estuvo al tanto de la operación, aunque no contaban con los detalles sobre cómo negoció la asociación futbolística para que le entreguen a Gallo.

Marcela Pagano contra el Gobierno por Nahuel Gallo: "No lo devolvieron antes porque nadie lo reclamó"

El ministro de Relaciones Exteriores destacó que "al final de cuentas celebramos que Nahuel este acá", aunque advirtió que se está "idealizando" el diálogo con "los secuestradores" y amplió: "Estamos agradeciendo al secuestrador que nos libera".

"¿Cuántas declaraciones ha habido de la AFA en todo este tiempo por la liberación de Gallo y los rehenes argentinos en Venezuela? ¿Cuándo hubo partidos de eliminatorias que reclamos hizo? (...) Entendamos también que estamos hablando de personas que están siendo procesadas por la Justicia argentina", profundizó Quirno.

Gallo regresó al país tras pasar 448 días detenido ilegalmente en Venezuela y lo hizo a través de la mediación del organismo deportivo.

En medio de su embestida contra la AFA, el funcionario del gobierno libertario sembró la duda sobre el interés de la asociación sobre el caso del gendarme y que este surgió durante las últimas semanas luego de que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su Tesorero, Pablo Toviggino, comenzaron a ser investigados por la Justicia.

Quirno: "Un montón de veces durante todo este tiempo estuvimos cerca de poder liberarlo"

Desde su lugar, el ministro de Relaciones Exteriores destacó el trabajo del Gobierno para la liberación del gendarme argentino, poniendo énfasis en la cooperación de países aliados como Italia y Estados Unidos y organización Foro Penal, afirmando que no se habría alcanzado la liberación sin "las acciones de Estados Unidos el 3 de enero", que derivaron en la detención de Nicolás Maduro.

"Que digan que no hicimos nada es parte de la utilización política en la que no vamos a caer", lanzó luego y concluyó: "Tuvimos un montón de veces durante todo este tiempo momentos que estuvimos cerca de poder liberarlo. Al final de cuentas no es lo que falto o no faltó, es la voluntad del gobierno de Venezuela de entregarlo a quién ellos quieren entregarlo".

