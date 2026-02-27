Maduro busca desestimar cargos en Estados Unidos por bloqueo de honorarios legales

El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro pidió a un juez federal que desestime los cargos por narcotráfico en su contra, al alegar que Estados Unidos está bloqueando fondos del gobierno de Venezuela destinados a su defensa legal.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, señaló en una presentación judicial el jueves en Nueva York que las acciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. violaron de forma inconstitucional el derecho de Maduro a elegir a su propio abogado. Según Pollack, esto obliga a desestimar el caso.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron sacados por la fuerza de Venezuela por tropas de EE.UU. en enero. Días después comparecieron ante un tribunal en Nueva York, donde ambos se declararon inocentes.

Debido a que Maduro y Venezuela están bajo sanciones de EE.UU., Pollack necesita una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para transferir fondos destinados a la defensa del mandatario depuesto, explicó el abogado. Pero la OFAC “parece no estar dispuesta” o “ha sido instruida” para no emitir dicha licencia.

Portavoces de los departamentos de Justicia y del Tesoro no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Pollack afirmó que la ley venezolana exige que el gobierno en Caracas cubra los honorarios legales de Maduro, y que funcionarios allí están dispuestos a hacerlo.

“He confiado en esta expectativa y no puedo permitirme pagar mi propia defensa legal”, dijo Maduro en una declaración firmada que acompaña la presentación judicial.

Pollack indicó al tribunal que los abogados de Maduro y Flores solicitaron licencias de la OFAC el 7 de enero. Estas fueron emitidas dos días después, pero la OFAC modificó la licencia de Maduro pocas horas más tarde y sin explicación, para prohibir pagos desde Venezuela.

“El gobierno de Estados Unidos, incluso mientras autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo a la defensa recibir fondos no contaminados del gobierno de Venezuela, pese a la obligación de Venezuela de financiar la defensa del señor Maduro”, señaló Pollack en la presentación judicial.

El caso es Estados Unidos contra Maduro, 11-cr-00205, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).

