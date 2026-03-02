Caso Nahuel Gallo en "QR!": "Hay por lo menos dos versiones de todo", la trama política detrás de su regreso en un vuelo de la AFA

En "QR!", el programa de Canal E conducido por Pablo Caruso, los periodistas Martín Granovsky e Irina Hauser debatieron sobre el caso del gendarme Nahuel Gallo, quien regresó a la Argentina en un vuelo vinculado a la AFA tras haber estado detenido en Venezuela.

Desde el inicio, el eje estuvo puesto en las distintas versiones que rodean el episodio. "Hay por lo menos dos versiones de todo", planteó Granovsky al referirse a las circunstancias de la detención. Según explicó, la postura del Gobierno venezolano indicaba que Gallo fue arrestado por presunto espionaje. En cambio, desde el Gobierno argentino —con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich al frente— sostenían que se trataba de una visita familiar y que la detención fue arbitraria.

“No sé cuál es la verdadera, pero cito las dos”, aclaró el periodista, subrayando la falta de certezas en torno al caso.

El rol de la AFA y los vínculos en Venezuela

Uno de los puntos más sorpresivos fue la participación de la AFA en el operativo de regreso. La diputada Marcela Pagano confirmó que la entidad puso a disposición el avión que utiliza habitualmente para traslados oficiales. Además, denunció que "no hubo ningún pedido del Gobierno para repatriar a Nahuel Gallo". "En Venezuela me dijeron que no lo devolvieron antes porque nadie lo reclamó", afirmó.

En el programa se detalló que el vínculo se habría originado a partir de la relación entre Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y dirigentes del fútbol venezolano, en el marco de contactos previos entre ambas asociaciones. “Fue lo más sorpresivo, porque no se conocía hasta el sábado”, remarcaron en el panel.

Granovsky también recordó que el exembajador argentino en Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, Óscar Laborde, había realizado gestiones desde el inicio. “Desde que se supo que Gallo estaba allá, Laborde se ocupó del tema”, señaló, al describir una intervención de carácter humanitario.

Por qué "Chiqui" Tapia se atribuye el mérito por la liberación de gendarme Nahuel Gallo

Irina Hauser aportó detalles sobre la situación de la familia del gendarme. Explicó que se realizaron trámites para gestionar el pasaporte del hermano de Gallo, Kevin, ante la posibilidad de que viajara. “Era una situación compleja, había miedo e incertidumbre”, describió.

Según el relato compartido en el programa, la resolución final —con la utilización del avión vinculado a la AFA para un traslado directo— fue lo que terminó de destrabar el conflicto. “Fue lo que permitió cerrar el operativo”, sintetizaron, aunque reconocieron que no todos los aspectos del caso están completamente esclarecidos.

Malestar en Casa Rosada

Durante la emisión también se mencionó el malestar en sectores del Gobierno por la intervención de la AFA. Incluso se deslizó que algunos analizaban la posibilidad de investigar a Tapia, aunque esa alternativa fue relativizada en el propio debate.

“¿Cómo explicás que vas a investigar a Tapia por esto, después de haber hecho campaña con el tema?”, se preguntaron en el estudio.

Por su parte, el economista Hernán Letcher marcó una diferencia en el tratamiento mediático del caso. Señaló que la detención tuvo amplia visibilidad en su momento, mientras que la liberación ocupó un espacio menor. “Cuando convenía estaba en tapa; cuando lo liberan, queda en un rincón”, cuestionó.

