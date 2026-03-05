Henrik Rehbinder: “Estados Unidos no tiene en claro qué es lo que quiere”

La escalada del conflicto en Medio Oriente abrió un fuerte debate político en Estados Unidos, donde el Congreso analiza limitar el poder del presidente para continuar con la guerra. Desde Los Ángeles, el periodista Henrik Rehbinder describió el clima político y social que se vive en el país frente a la ofensiva contra Irán.

Según explicó, el respaldo político existe, pero con condiciones. “Los republicanos que están dudosos… están mostrando que lo respalda, pero siempre y cuando ésta sea una guerra corta, porque acá el recuerdo de Irak está fresco”, señaló.

El antecedente de ese conflicto aparece constantemente en el debate público. Para Rehbinder, la principal preocupación es la falta de claridad sobre los objetivos de la intervención. “Cuando vos mirás cuál es el motivo para ir a la guerra, cuál es el plan o la falta de planes para esta guerra, y lo que no se sabe es qué se quiere, el propósito final”, advirtió.

En ese contexto, las declaraciones recientes del presidente estadounidense sobre el futuro político iraní encendieron alarmas en el ámbito político. “Dejó un sentido de preocupación el hecho de que Trump diga que él cree que tiene un papel en la selección del próximo líder de Irán”, explicó el periodista, al remarcar que esto introduce a Estados Unidos en un conflicto interno de ese país.

Preocupación en Washington por una guerra sin estrategia

Rehbinder sostuvo que en la sociedad estadounidense predomina una postura crítica hacia la intervención militar. “Cuando ves los estadounidenses, la mayoría está en contra de esta guerra. Más de un 60% está en contra”, afirmó.

El impacto político ya empieza a sentirse en la Casa Blanca, especialmente en un año atravesado por las elecciones legislativas. Según el periodista, la estrategia de la administración buscaba cambiar la agenda pública, pero no estaría dando resultados. “Esto no le está ayudando a Trump en las cuestiones de las encuestas”, señaló.

Mientras tanto, los mercados financieros comenzaron a reaccionar con cautela frente a la incertidumbre. Rehbinder detalló que “la bolsa de valores de Wall Street ya perdió un 2% y el oro se fue para arriba”, una señal clásica de refugio financiero ante escenarios de riesgo global.

El temor a un conflicto largo y sus consecuencias globales

Uno de los puntos que más inquietud genera en Washington es la ausencia de una estrategia de salida clara. Rehbinder cuestionó el rol actual del Departamento de Defensa y la falta de contrapesos políticos dentro del gobierno.

“Hay una gran incertidumbre de dónde va a ir a parar esto y si el propósito de Israel es crear un Irán que se parezca a Líbano, un estado fallido que sea controlable y que no sea una amenaza”, planteó.

Para el periodista, la situación recuerda a conflictos pasados donde las potencias intervinieron sin una planificación a largo plazo. “Esto hace pensar que vamos a meternos en una guerra… pero no sabemos qué es lo que va a pasar con ese frente interno”, alertó.

En ese escenario, la posibilidad de una escalada prolongada aparece como el principal temor. Rehbinder concluyó que hoy la política exterior estadounidense parece depender más de decisiones personales que de una estrategia definida. “Este no es un momento que tiene claro Estados Unidos qué es lo que quiere y está dependiendo otra vez de los caprichos de Trump”, afirmó.

