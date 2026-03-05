Tensión en Medio Oriente y mercados: “Siempre que hay incertidumbre global, los activos argentinos lo sienten”

Las tensiones geopolíticas globales vuelven a generar volatilidad en los mercados internacionales y los activos argentinos no quedan al margen. Las recientes caídas de acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos y los movimientos en bonos reflejan la reacción de los inversores ante un escenario de mayor incertidumbre global.

El economista, Adrián Ravier explicó en Canal E que este tipo de crisis internacionales suele provocar una reconfiguración en las decisiones de inversión. “Siempre que hay tensiones globales como está ocurriendo en esta jornada, esto genera un nuevo desafío para nuestro gobierno y para el plan de estabilización”, sostuvo.

Según el economista, cuando aparecen estos episodios de incertidumbre, los inversores tienden a buscar refugio en activos considerados más seguros. “Normalmente hay un movimiento de capitales de activos menos seguros a activos más seguros”, explicó.

Aun así, Ravier destacó que la actual política económica argentina permitió sostener cierta estabilidad en variables clave como el dólar y el riesgo país. “La Argentina está llevando adelante una política económica que conduce a una macroeconomía mucho más sólida y eso es lo que permite hoy que el dólar esté estable y que el riesgo país también”, afirmó.

En ese contexto, también se observan movimientos dentro del mercado financiero local, con cambios en la composición de las carteras de inversión. “Hay un movimiento de bonos en pesos a bonos en dólares o duales, que genera algún tipo de cambio en los activos”, detalló.

Petróleo, combustibles y el posible impacto en la inflación

Uno de los efectos más observados por los mercados es la suba del precio internacional del petróleo, una variable que puede tener impacto directo en la economía argentina.

Ravier explicó que, a diferencia de otros momentos, hoy el mercado de combustibles tiene menos controles de precios, lo que podría trasladar parte del aumento internacional al mercado interno. “Argentina hoy ya no tiene controles de precios sobre el combustible como tuvimos en otros momentos”, señaló.

En ese marco, el economista anticipó que las empresas del sector podrían ajustar valores si el precio internacional se mantiene en niveles elevados. “Si el precio del combustible aumenta, posiblemente las empresas como YPF o Shell convaliden aumentos”, indicó.

Sin embargo, también destacó que el nuevo rol energético del país puede generar un efecto positivo en el frente externo. “Argentina es hoy productora de petróleo y exportadora de crudos y derivados”, remarcó.

Esto implica que un aumento en el precio internacional del petróleo podría traducirse en mayores ingresos de divisas para el país.

Riesgo país, reservas y confianza del mercado

Más allá de la volatilidad del corto plazo, Ravier destacó que la tendencia del riesgo país muestra una mejora significativa si se observa un horizonte más amplio. “El riesgo país ha bajado mucho de los casi 3.000 puntos a los 500”, señaló.

Para el economista, la relación con Estados Unidos y los acuerdos internacionales también contribuyen a mejorar las expectativas del mercado. “Ayuda tener siempre a Estados Unidos como cercano, porque en caso de necesidad se puede acceder a algún tipo de financiamiento o swap”, explicó.

En ese sentido, consideró que la acumulación de reservas y el programa económico vigente generan confianza en la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros. “La acumulación de reservas en las últimas semanas permite dar tranquilidad a los mercados de que Argentina va a poder asumir sus compromisos”, concluyó.

