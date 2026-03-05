Juan Manuel Urtubey alertó sobre la crisis productiva: “La industria argentina está agonizando”

En diálogo con Canal E, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, analizó la relación entre el Gobierno y el empresariado y aseguró que el actual modelo económico “está castigando fuertemente a la producción argentina”.

El clima entre el Gobierno nacional y el sector industrial atraviesa un momento de fuerte tensión. Tras los recientes cruces con el empresariado y el pronunciamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), Urtubey analizó el escenario económico y político actual.

Según sostuvo, el deterioro del sector productivo no responde únicamente a discusiones políticas, sino a un problema estructural del modelo económico vigente. “Hay otro clima que no solo tiene que ver con las formas y los cruces, tiene que ver con que la industria argentina está agonizando”, advirtió.

En ese sentido, cuestionó la estrategia de apertura comercial impulsada por el Gobierno. “Hoy lo que está sufriendo la Argentina es un castigo de políticas de apertura indiscriminada, sin aranceles”, señaló, al remarcar que el problema central no es competir con el exterior, sino hacerlo en condiciones desiguales.

Para Urtubey, el sistema actual favorece a los productos importados mientras castiga a la producción local. “El gobierno argentino estimula la importación sin aranceles para bajar los precios y castiga a los industriales y a la producción argentina con unos altísimos impuestos que los de afuera no pagan”, afirmó.

El debate por el modelo económico y la industria

El exmandatario provincial reconoció que el modelo económico previo tampoco logró consolidar un desarrollo productivo sostenible, pero consideró que el rumbo actual profundiza los problemas.

En esa línea, planteó la necesidad de construir acuerdos estructurales entre el Estado, los trabajadores y el sector productivo. “Lo que la Argentina necesita es un verdadero pacto del trabajo con la producción y la industria”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que el cambio de política económica derivó en un escenario aún más complejo para el aparato productivo. “De ahí pasamos a esto que, literalmente, un industricidio es la destrucción del sistema de agregado de capital en la Argentina”, afirmó.

Urtubey también cuestionó la falta de incentivos a la inversión productiva. “No hay inversión en la Argentina que no sea en la timba financiera”, advirtió, al sostener que el actual esquema desalienta la generación de valor agregado en el país.

Críticas a la reforma laboral y al rumbo internacional

El exgobernador también se refirió a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y judicializada por distintos sectores. Si bien consideró necesaria una modernización del sistema, aseguró que la normativa aprobada no apunta a generar empleo. “Yo no he visto ningún artículo de la ley que fomente creación de empleo”, señaló.

En su visión, la reforma avanza principalmente en flexibilizar las condiciones laborales sin implementar políticas activas que impulsen el trabajo formal. “Más bien lo que hace es flexibilizar condiciones para que la gente trabaje más precarizada”, afirmó.

Por otro lado, también expresó preocupación por el rumbo de la política exterior argentina, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

“Yo creo que la Argentina ha perdido el rumbo en términos de relaciones internacionales”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que históricamente el país buscó posicionarse dentro de organismos multilaterales para equilibrar su peso en la escena global.

Finalmente, el dirigente llamó a la dirigencia política a construir consensos amplios para pensar el futuro del país. “Si aquellos que tenemos una mirada de un país diferente al que propone Milei no empezamos a pensar en un planteo de un país posible, la Argentina no tiene destino”, concluyó.

