Gustavo Neffa sobre la economía global: “La suba del precio del petróleo va a impactar en la inflación”

El economista Gustavo Neffa analizó en diálogo con Canal E el escenario de los mercados internacionales, el impacto de los conflictos geopolíticos en la economía global y el avance de la inteligencia artificial en el mundo financiero y empresarial.

Durante la entrevista, el especialista señaló que el principal foco de preocupación para los inversores está en la duración de los conflictos internacionales y en cómo pueden impactar en variables clave como la inflación, el precio del petróleo y el crecimiento global.

El impacto de los conflictos en la economía global

Neffa explicó que el escenario internacional se volvió más complejo por la expansión de distintos focos de conflicto y sus consecuencias económicas. “Esto es una guerra que ya escaló a distintas regiones”, afirmó el economista, al referirse a las tensiones geopolíticas que afectan el comercio global.

Según indicó, algunos países ya comenzaron a aplicar restricciones en sectores estratégicos. “Se está hablando de restricciones a la exportación de alimentos y también de energía hacia Europa”, señaló.

En ese contexto, recordó que Europa ya había reducido su dependencia energética de Rusia, pero advirtió que un corte total del suministro podría generar dificultades. “Pasar de una dependencia del 40% al 18% ya fue un cambio importante, pero llevarlo a cero puede ser una complicación”, explicó.

El petróleo y la inflación mundial

Para Neffa, uno de los principales riesgos del actual escenario internacional es el impacto de los conflictos en el precio de la energía. “La suba del precio del petróleo va a tener consecuencias sobre la inflación tarde o temprano”, advirtió.

Si bien consideró que Estados Unidos puede absorber parte del impacto a través de tasas de interés más altas durante un tiempo, sostuvo que un escenario de energía cara afecta a la actividad económica global. Aun así, el economista destacó que la economía estadounidense mantiene cierta solidez. “Estados Unidos, que explica cerca del 20% de la economía mundial, está bastante firme”, señaló.

Mercados emergentes y el caso de Brasil

Durante la entrevista, Neffa también se refirió al desempeño de los mercados emergentes, que vienen mostrando un fuerte flujo de capitales en los últimos meses.

En ese sentido, explicó que el buen desempeño de la bolsa brasileña no responde únicamente a la política interna. “Hay un flujo de fondos que sale de Estados Unidos y busca oportunidades en mercados emergentes”, afirmó.

El economista señaló que ese fenómeno también se observa en otros países como México, Colombia, Perú, Sudáfrica o Polonia.

La inteligencia artificial y su impacto en el empleo

Otro de los temas abordados fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral y en el valor de las empresas tecnológicas. Neffa explicó que, tras el fuerte entusiasmo inicial por la tecnología, comenzaron a surgir dudas sobre sus efectos económicos.

“La inteligencia artificial viene a reemplazar tareas, no repetitivas, sino de inteligencia”, sostuvo. En ese marco, mencionó que algunas compañías vinculadas al desarrollo de software sufrieron fuertes caídas en el mercado debido a que muchas tareas pueden ser realizadas por herramientas de inteligencia artificial.

Sin embargo, también destacó que la tecnología puede convertirse en una oportunidad para las empresas que logren adaptarse. Como ejemplo mencionó el caso de Globant, que logró transformar la amenaza tecnológica en un nuevo negocio vinculado al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial.

“La misma tecnología que genera disrupción también puede convertirse en un activo para las compañías”, explicó.

Las oportunidades de inversión vinculadas a la IA

Consultado sobre activos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, Neffa mencionó algunas compañías relacionadas con la infraestructura tecnológica que sostiene el crecimiento del sector.

Entre ellas destacó a IREN, una empresa que desarrolla centros de datos, energía renovable y servicios vinculados al funcionamiento de la nube. También mencionó a AAOI, una compañía especializada en tecnologías ópticas y transmisión de datos mediante fibra óptica, un sector que está creciendo con la expansión de los centros de datos y la demanda de inteligencia artificial.

“Todo lo que tiene que ver con la fibra óptica y los centros de datos está viviendo un revival por la nueva demanda tecnológica”, concluyó.