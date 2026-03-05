Eduardo Ibarra sobre el discurso de Javier Milei en el Congreso: “Fue una obra de teatro pero guionada, no fue nada librado al azar”

El analista político, Eduardo Ibarra, en comunicación con Canal E, se refirió a que el discurso de apertura de sesiones del Congreso del presidente Javier Milei generó fuertes debates políticos y mediáticos.

Para Eduardo Ibarra, el tono del discurso no respondió a la lógica institucional tradicional del acto parlamentario, sino a una lógica más cercana al espectáculo político. En ese sentido afirmó: “Fue una obra de teatro pero guionada, con guión, no fue nada librado al azar”.

El discurso confrontativo de Javier Milei

Según analizó, el presidente Javier Milei utiliza deliberadamente un estilo discursivo confrontativo que busca generar impacto inmediato en la audiencia. En ese marco, explicó que, “Javier Milei se siente muy cómodo en su estilo confrontativo, muy en sintonía con los líderes de ultraderecha”.

Ibarra también señaló que el discurso estuvo atravesado por provocaciones y momentos diseñados para mantener la atención del público. “De hecho, si prestás atención a los silencios de él cuando hablaba, esperando la provocación y esperando el insulto para contestar, eso hace que pensemos que fue claramente guionado”, planteó.

Asimismo, cuestionó algunos datos mencionados durante el discurso, particularmente en relación con la pobreza. Sobre ese punto, señaló: “De hecho, si uno hace una secuencia más allá del discurso popular del domingo, lo que viene diciendo Milei con respecto a las personas que sacó de la pobreza, primero empezó hablando de 10 millones, después fue subiendo de un millón en cinco ocasiones distintas, pasó a decir 10, 11, 12, hasta 15 millones”.

El discurso en el Congreso y sus tintes de campaña

Otro de los ejes fue el destinatario principal del mensaje presidencial. Según explicó el entrevistado, Milei continúa hablándole fundamentalmente a su base electoral más fiel. “Él le sigue hablando a su núcleo duro porque su núcleo duro lo quiere mantener”, afirmó.

Además, destacó que esa lógica política no busca necesariamente ampliar el electorado, sino reforzar la identidad del espacio político mediante la confrontación permanente. Sobre la misma línea, explicó que, “esa estrategia él la sostiene y la profundiza cada vez que puede”.