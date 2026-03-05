Balance de la rueda bursátil: YPF vuelve a captar interés en la bolsa mientras el Merval muestra señales de debilidad

El analista bursátil Gustavo Morandi, de Morandi Valores, analizó en diálogo con Canal E el comportamiento del mercado argentino, la evolución del Merval y el desempeño de algunas acciones clave como YPF, Aluar y Banco Galicia.

Durante la entrevista, el especialista explicó que la jornada bursátil mostró un comportamiento selectivo, con algunas acciones destacadas mientras otras retrocedieron, en un contexto de dólar estable, riesgo país en torno a los 540 puntos y un escenario internacional todavía volátil.

Un mercado selectivo con YPF y Aluar al frente

Morandi explicó que la apertura del mercado local mostró movimientos moderados, pero con algunas acciones liderando las subas. “La apertura de la bolsa de hoy es selectiva. Tenés una buena suba en YPF, tenés a Aluar muy bien”, señaló.

Según detalló, las acciones de YPF registraban una suba cercana al 2,5%, mientras que Aluar avanzaba más del 3%, destacándose entre los principales papeles del mercado. En contraste, mencionó que el Banco Galicia mostraba una caída cercana al 2%, en parte vinculada a la lectura que hizo el mercado sobre su último balance.

YPF como apuesta de mediano plazo

El analista sostuvo que la petrolera estatal comenzó a consolidarse como una alternativa de inversión para horizontes más largos. “YPF ya es un papel tomado como una acción de mediano plazo y se opera con gran liquidez”, explicó.

En ese sentido, consideró que muchos inversores ven en la compañía una oportunidad atractiva, especialmente si el sector energético continúa expandiéndose en la Argentina. “A la gente que no opera acciones se le puede recomendar que compre YPF de mediano plazo”, afirmó.

La relación entre el Merval y la economía

Consultado por el nivel actual del índice Merval, Morandi señaló que su comportamiento refleja la situación de la economía doméstica. “Lo que me preocupa es la economía. El Merval está marcando que la economía doméstica no está en su mejor momento”, advirtió.

No obstante, indicó que si algunos indicadores económicos comienzan a mejorar en los próximos meses, el mercado podría ofrecer oportunidades de compra. “Si la economía a partir de junio empieza a mejorar, creo que es una gran oportunidad de compra”, sostuvo.

Bonos, tasa de interés y carry trade

En relación con la renta fija, Morandi explicó que los bonos en dólares tuvieron dificultades para sostener determinados niveles de riesgo país en un contexto internacional inestable. “Le costó mucho llegar a los 500 puntos de riesgo país y ahora no lo puede sostener”, señaló.

El especialista consideró que algunos instrumentos que pagan renta periódica pueden resultar atractivos para los inversores que buscan ingresos regulares. “Hay títulos que pagan renta mensual, lo que puede ser interesante para no mirar tanto el corto plazo”, explicó.

Inflación, tasas y pausa en el carry trade

Finalmente, Morandi se refirió al comportamiento del carry trade y a las condiciones macroeconómicas actuales. Según señaló, las tasas de interés más bajas y la evolución de la inflación generaron cierta pausa en esa estrategia financiera.

“La tasa es baja y los indicadores de inflación no han bajado tanto con respecto a meses anteriores”, afirmó. En ese contexto, explicó que muchos inversores adoptaron una postura más cautelosa mientras esperan señales más claras del mercado.

“Quizás hay un impasse en el carry trade o al menos una pausa para mirarlo con más cuidado”, concluyó.