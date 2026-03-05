El dólar blue cerró en baja este jueves 5 de marzo y el Banco Central compró dólares

El dólar blue cerró en baja este jueves 5 de marzo mientras que el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales registraron una caída durante la jornada.

La divisa paralela se negoció a $1400 para la venta y $1380 para la compra, con una baja cercana al 1,06% respecto al cierre anterior.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP operó con subas y cotizó a $1433,09. De esta manera, el tipo de cambio financiero mantuvo una brecha cercana al 0,57% con el dólar oficial.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se negoció a $1473,74, con una brecha aproximada del 3,42% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar Cripto

Por su parte, el dólar cripto se intercambió en torno a los $1460,04 en las principales plataformas.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

El dólar tarjeta o turista cotizó a $1852,50, luego de registrar una variación cercana al 0,35% respecto a la jornada previa.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista se ubicó en $1425 en el promedio de los principales bancos. Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1408 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 124 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 383 millones de dólares y cerraron en 45.825 millones de dólares.