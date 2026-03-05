Empresarios e industria: crece la tensión con el Gobierno y se reconfigura el mapa empresarial

En diálogo con Canal E, la periodista especializada en economía del Grupo Perfil, Eugenia Muzio, explicó cómo se está reconfigurando la relación entre el Gobierno y los industriales tras los recientes cruces con la Unión Industrial Argentina.

La relación entre el Gobierno nacional y el sector empresario atraviesa un momento de tensión luego de las críticas del presidente a referentes industriales y la respuesta institucional de la Unión Industrial Argentina (UIA). En este contexto, la periodista especializada en economía Muzio analizó el nuevo escenario político y empresarial que empieza a configurarse.

Según explicó, el conflicto no se limita a un intercambio de declaraciones, sino que refleja un reacomodamiento más profundo dentro del sector privado. “Hay que ver entonces cómo se reconfigura este mapa empresario”, sostuvo, al referirse a la reacción de la UIA tras los dichos del presidente durante la apertura de sesiones del Congreso.

La periodista remarcó que el discurso presidencial incluyó cuestionamientos directos a distintos actores de la industria. “La UIA es la primera que sale a responder al gobierno después de lo que fue el discurso de apertura de sesiones”, señaló.

Además, detalló que en ese mensaje hubo críticas al rol histórico del sector industrial en la generación de empleo. “No solo atacó a la industria en términos de decir que solo por la industria subsidiada se podría crear algún tipo de empleo”, explicó.

El posicionamiento del empresariado frente al rumbo económico

Más allá del cruce político, Muzio destacó que dentro del sector empresario conviven posiciones diferentes frente al rumbo económico del Gobierno.

Durante un reciente encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que reúne a las principales cámaras empresariales del país, se evidenció ese escenario mixto. “Hubo una gratificación y un apoyo muy grande al rumbo económico”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que ese respaldo no implica una alineación total con todas las políticas del Gobierno. “No es que la UIA o la industria no apoyan el rumbo económico”, explicó, al señalar que muchos empresarios valoran ciertos aspectos del programa económico, especialmente en materia de estabilidad y reformas estructurales.

En ese sentido, la periodista subrayó que el sector privado enfrenta un dilema complejo: respaldar el rumbo general mientras lidia con dificultades concretas en el funcionamiento de sus empresas.

Cambios internos en la UIA y preocupación por el futuro de la industria

El escenario también incluye transformaciones dentro de la propia Unión Industrial Argentina. Mucio explicó que recientemente se produjeron cambios en el equipo técnico de la entidad. “Hacia adentro de la Unión Industrial Argentina hubo cambios en lo que tiene que ver con los cuadros técnicos”, detalló.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la salida de uno de los economistas históricos de la institución. “Diego Coatz fue histórico economista jefe de la Unión Industrial Argentina y ahora era director ejecutivo. Él decidió dar un paso al costado”, indicó.

En paralelo, el sector industrial mantiene una mirada cautelosa sobre el futuro cercano. De acuerdo con la periodista, en el ámbito de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires existe preocupación por el desempeño de la actividad. “En la UIPA se esperan los últimos dos años que sean los peores dos años de la industria”, advirtió.

