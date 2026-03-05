Mujeres al volante del transporte pesado: la apuesta por más diversidad en logística

La participación femenina en sectores históricamente dominados por hombres, como el transporte pesado y la logística, comienza a ganar terreno en Argentina. En diálogo con Canal E, la especialista en Recursos Humanos, Anahí Perharic, destacó que la clave está en generar talento y oportunidades concretas de inserción laboral.

“Lo más interesante es generar talento, incluso en roles masculinizados o históricamente masculinizados”, explicó Perharic, quien remarcó que el objetivo es elevar los estándares profesionales en el sector y promover entornos laborales más diversos.

Desde su experiencia en comercio internacional —que incluye operaciones aéreas, marítimas y terrestres—, la especialista señaló que el desafío es abrir espacios reales para que las mujeres desarrollen su trayectoria en áreas como el transporte de carga pesada.

“Lo que estamos haciendo con el transporte terrestre de pesados es precisamente poder gestionar espacios para que la mujer empiece su camino y su trayectoria dentro de estas unidades”, afirmó.

Programas de formación y empleabilidad

Una de las iniciativas más relevantes surge de la articulación con empresas del sector. Perharic explicó que comenzaron a trabajar con programas de capacitación junto a la industria para facilitar el acceso de mujeres a la conducción profesional de camiones.

“Hay distintos programas de capacitación que son súper interesantes, pero lo que sucede es que después quedan un poco sueltas”, señaló. Por ese motivo, surgió la idea de crear prácticas rentadas de dos meses que permitan a las participantes adquirir experiencia real en el circuito logístico.

Durante ese período, las aspirantes recorren terminales portuarias y se familiarizan con procesos vinculados al movimiento de contenedores y a la cadena logística completa. Según la especialista, este tipo de “onboarding de primer nivel” facilita la transición entre la formación y el empleo.

Además, adelantó que próximamente mantendrán encuentros con investigadores para profundizar el análisis sobre la participación femenina en el transporte pesado y comprender mejor las barreras y oportunidades del sector.

Diversidad como ventaja competitiva

Para Perharic, el avance de las mujeres en estas áreas no solo responde a una cuestión de igualdad, sino también de eficiencia empresarial. “La diversidad es real, la diversidad es un beneficio para las compañías porque precisamente nos permiten pensar diferente desde un lugar diferente”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que muchas veces existe un mito sobre la resistencia masculina en sectores como el camionaje. Sin embargo, su experiencia indica lo contrario: varios trabajadores han acompañado activamente los procesos de inclusión.

Finalmente, destacó que la motivación profesional es un factor determinante para el éxito laboral. “Cuando tanto hombres como mujeres nos apasiona lo que hacemos, todo se hace mucho más fluido”, concluyó.