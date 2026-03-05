Daniel Montamat y el impacto del conflicto en Medio Oriente: “Argentina puede ofrecer seguridad energética al mundo”

El exsecretario de Energía Daniel Montamat analizó en diálogo con Canal E cómo cambió la matriz energética argentina en los últimos años y explicó por qué el país pasó de ser importador a convertirse en exportador neto de hidrocarburos, en un contexto global marcado por la tensión geopolítica y la volatilidad de los precios.

En ese marco, Montamat sostuvo que Argentina ya exporta petróleo en forma regular y que el gas natural licuado (GNL) comenzará a ganar protagonismo a partir de los próximos años con nuevos contratos e infraestructura.

Argentina ya exporta petróleo y aumenta su producción

Montamat afirmó que la Argentina consolidó un giro en su perfil energético. “Somos exportadores de petróleo, estamos exportando regularmente, en promedio, unos 300.000 barriles por día”, detalló.

Según explicó, el país produce cerca de 900.000 barriles diarios y necesita alrededor de 550.000 para abastecer su complejo refinador. “Así que el excedente se exporta”, resumió.

El gas natural licuado y un contrato con Europa

El exfuncionario señaló que Argentina también se encamina a convertirse en exportador de gas natural. “Vamos a ser también exportadores de gas natural”, afirmó.

En ese sentido, explicó que a partir de fines del año siguiente comenzaría a tomar forma un esquema de exportación de gas por barco hacia Europa, en el marco de un contrato firmado con Alemania. Según indicó, se trataría de una exportación de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos por día, con un segundo barco proyectado para ampliar la capacidad.

Además, anticipó que en 2028 se habilitaría un gasoducto que conectaría Vaca Muerta con un punto de salida al Atlántico, lo que permitiría elevar el volumen exportable a “20 y pico millones de metros cúbicos por día”.

Montamat también destacó que actualmente Argentina exporta gas a través de gasoductos regionales. “Estamos exportando entre 8 y 10 millones de metros cúbicos por día”, precisó.

Un cambio de perfil: de importador a exportador neto

Montamat sostuvo que el cambio en la matriz energética fue contundente. “El perfil de la matriz energética argentina ha cambiado sustancialmente. Hemos pasado de ser un país importador a un país exportador neto”, remarcó.

En ese contexto, vinculó el nuevo escenario con la coyuntura internacional. Según explicó, cuando la geopolítica gana peso en la agenda global, emergen dos prioridades: la seguridad energética y la seguridad alimentaria.

“Argentina y la región pueden ofrecer a este mundo seguridad energética y seguridad alimentaria”, afirmó.

Qué pasaría si Europa restablece el vínculo energético con Rusia

Consultado por la posibilidad de que se rehabiliten gasoductos entre Rusia y Europa, como el Nord Stream, Montamat consideró que, aun si se normalizaran esos flujos, Europa mantendría la necesidad de diversificar proveedores.

“Europa tiene que diversificar el suministro”, sostuvo, y recordó que tras el corte del gas ruso el continente recurrió al gas licuado por barco, con compras a Catar y Estados Unidos.

En ese marco, planteó que las crisis dejan “huellas” y que la Argentina puede entrar en un esquema de proveedores confiables, al provenir de una región “no caliente”.

Venezuela, OPEP y el riesgo de un petróleo más barato

Montamat explicó que, antes de que se profundizara el conflicto, los mercados anticipaban un precio del petróleo a la baja.

“Si el mercado vuelve a regirse por sus fundamentos (oferta, demanda e inventarios) estamos en un mercado sobreofertado”, señaló. En esa línea, mencionó que la posibilidad de destrabar producción y reservas en Venezuela podría sumar oferta al mercado.

Para la Argentina, advirtió, esto implica un desafío: “Ahora somos tomadores de precios internacionales”, por lo que, si los precios bajan, será clave sostener la competitividad.

Por qué los contratos de GNL son clave

Según Montamat, los contratos de largo plazo en el mercado del GNL permiten estabilizar ingresos en un escenario volátil. “Ese contrato de suministro por ocho años a Alemania es muy importante, porque eso asegura un precio”, afirmó.

Además, explicó que la infraestructura y la logística para exportar gas licuado son costosas. Por eso, remarcó que contar con contratos es central para financiar proyectos que pueden demandar “miles de millones de dólares”.

Transición energética: gas, renovables y electrificación

Sobre la discusión global en torno a las energías renovables y la transición energética, Montamat sostuvo que “tenemos petróleo para rato”, pero advirtió que hay tendencias que ya están en marcha.

En primer lugar, mencionó la sustitución del carbón por el gas natural, al considerar que es menos contaminante. En segundo lugar, destacó la expansión de las energías renovables, a pesar de desafíos como la intermitencia y la necesidad de almacenamiento con baterías.

Finalmente, señaló una tercera tendencia: la electrificación del consumo final, con la expansión progresiva de los autos eléctricos.

“Frente a estas tendencias, podés ignorarlas y vas a perder”, afirmó. Por eso, consideró que Argentina tiene condiciones para diseñar una estrategia energética que contemple ese escenario internacional.