Emilse Córdoba: “Hoy casi no te podés equivocar invirtiendo en acciones argentinas”

En conversación con Canal E, la economista y directora de Bell Investment, Emilse Córdoba, analizó la calma actual del mercado bursátil y anticipó que las acciones argentinas seguirán siendo el activo más atractivo para los inversores.

Un mercado sin fiesta, pero con oportunidades

La especialista definió el momento actual con una frase clara: “Sin fiesta, pero tampoco sin resaca”, señalando que “empieza a agotarse la suba” luego de semanas de fuertes alzas. Según explicó, “el mercado local viene bajando todos los tipos de cambio, tanto el MEP como el CABLE, lo que genera subas y bajas entre bonos en pesos y dólares”.

Para Córdoba, la tendencia internacional también influye: “El mercado externo está esperando que vuelva a funcionar el gobierno de Estados Unidos. Los refugios de valor como el oro están apenas para arriba, mientras que las tecnológicas muestran leves bajas”, detalló.

A la hora de invertir, la economista recomendó prudencia: “No hay que comprar cuando todo está muy hacia arriba, sino cuando el mercado está tranquilo o da señales de volver a subir”. En ese sentido, destacó que el contexto actual ofrece una pausa ideal para armar carteras de mediano plazo.

Acciones argentinas: el foco de las próximas subas

Córdoba adelantó que el tradicional “rally navideño” ya comenzó: “Se viene el rally navideño, aunque no con las subas exageradas de las últimas semanas”, indicó. No obstante, advirtió que los inversores deben estar atentos: “Hay que mirar el mercado día a día para no quedar afuera del final del rally”.

En cuanto a los rendimientos, fue optimista: “Seguramente el Merval le gane a la tasa de referencia. Donde más tenemos para especular en el corto plazo es en las acciones argentinas”, aseguró.

Sobre el dólar, consideró que “el tipo de cambio va a seguir bajando, pero no mucho más”, y que “podemos pensar hacia fin de año en un dólar a 1.300 y algo”. Además, destacó la importancia de la estabilidad política: “Hace falta tiempo para consolidar esta nueva imagen del presidente, dialoguista y de consenso. Eso se logra con tiempo y consistencia”.

En materia de inversión, la directora de Bell Investment fue categórica: “Hoy el atractivo está en las acciones. Si ya tenés bonos CER, mantenelos, pero no soy compradora”.

Consultada sobre en qué activos posicionarse, sostuvo: “Casi no te podés equivocar en la gran mayoría de las acciones argentinas. Las vas a mantener en un mediano plazo, porque hasta el año que viene no hay grandes vaivenes políticos”.

Córdoba mencionó compañías con alto potencial: “San Miguel es una gran posibilidad: está 90% por debajo de su máximo, es sólida y solvente”, dijo, y agregó que “Celulosa Argentina también tiene chances de recuperación, pero en un plazo más largo, de dos a tres años”.

Finalmente, hizo un balance del año: “Nos ha ido bien casi con cualquier activo. Cerramos un año sumamente positivo y nos encaminamos a un mercado más moderado y estable en 2026”, concluyó.

