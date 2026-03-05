Donald Trump exigió intervenir en la sucesión de Irán: "Tengo que participar en el nombramiento"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generó una nueva escalada diplomática hoy al declarar que debe tener un rol directo en la selección del próximo líder supremo de Irán. A través de una entrevista concedida al medio estadounidense Axios, afirmó que su participación es necesaria para garantizar que el sucesor de Ayatollah Ali Khamenei —fallecido recientemente tras ataques aéreos— no continúe con las políticas de confrontación de su antecesor.

Sin más, aseguró: "Tengo que estar involucrado en el nombramiento", estableciendo un paralelismo con sus maniobras políticas en otros países. El presidente mencionó explícitamente el caso de Venezuela para justificar su postura, aludiendo a la influencia ejercida sobre figuras del chavismo como Delcy Rodríguez en procesos de negociación. Según el jefe de la Casa Blanca, la estabilidad regional depende de que el nuevo mando iraní busque la "armonía y la paz".

Trump fue tajante al referirse a Mojtaba Khamenei, hijo del difunto líder y principal candidato para ocupar el puesto según informes de inteligencia. El presidente lo tildó de "inaceptable" y lo describió como un "peso ligero" (lightweight), restándole autoridad para conducir los destinos de la nación persa. Para Washington, la consolidación de Mojtaba en el poder significaría un fracaso en la campaña de presión que las fuerzas estadounidenses e israelíes llevan adelante.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump ordenó bombardeos en junio 2025 y febrero-marzo 2026 contra el programa nuclear de Irán

Bombardeos eliminaron líderes clave como Jamenei y dañaron sitios nucleares en Natanz e Isfahan

El aviso de Trump incluyó un pronóstico bélico en caso de que Teherán no acepte sus condiciones o las del bloque internacional. El mandatario advirtió que, si el nuevo líder mantiene la línea política de las últimas décadas, Estados Unidos se verá obligado a retornar a una situación de guerra abierta "en cinco años".

El rechazo al "liderazgo hereditario" y la crisis en la Asamblea de Expertos

La postura de Trump coincide con fuertes tensiones internas en el seno de la República Islámica. Según reportes de Iran International, varios miembros de la Asamblea de Expertos —el cuerpo encargado de elegir al líder supremo— expresaron su rechazo a la nominación de Mojtaba Khamenei. El argumento principal de la disidencia interna es que su ascenso representaría el establecimiento de un "liderazgo hereditario", algo que contradice la revolución de 1979.

Mojtaba lidera un triunvirato temporal en Teherán, enfrentando caos interno y presiones para negociar

A pesar de las críticas de la Casa Blanca y de sectores internos, la Guardia Revolucionaria (IRGC) presiona para que el nombramiento se formalice a la brevedad. El proceso se ve dificultado por el estado de alerta militar y los daños en la infraestructura de Qom, donde se concentran los clérigos encargados de la votación.

Es considerado el sucesor natural de su padre, controlando redes de inteligencia, milicias Basij y clérigos leales

Trump aprovechó este escenario de fragilidad para sugerir que "alguien que viva dentro de Irán" pero que sea ajeno al círculo íntimo de los Khamenei sería un candidato más apropiado.

Precedentes de intervención y la sombra del conflicto militar

Las declaraciones de Trump obre el futuro político de Irán volvieron a instalar la posibilidad de un escenario de confrontación más amplio en Medio Oriente. A lo largo de una aparición en la Oficina Oval junto al canciller alemán Friedrich Merz, sostuvo que no permitirá que el sistema político iraní se regenere “bajo las mismas bases ideológicas”. En ese marco, advirtió que el “peor de los casos” sería que el nuevo terminara siendo “tan malo como la persona anterior”.

Al afirmar que Estados Unidos debe “participar” en el proceso político iraní, Trump busca además condicionar la legitimidad internacional de cualquier eventual sucesor del líder supremo. El sistema político de la República Islámica de Irán establece que la designación del máximo líder religioso y político corresponde a la Asamblea de Expertos, un cuerpo de 88 clérigos elegidos que tiene la facultad de nombrar y supervisar al líder supremo.

Merz busca un "diálogo equitativo" con Trump sobre aranceles y defensa

Dentro de ese tablero aparece la figura de Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei. De 56 años, Mojtaba ha sido señalado durante años por analistas y servicios de inteligencia como uno de los hombres con mayor influencia dentro del aparato de seguridad del régimen. Aunque nunca ocupó formalmente un cargo de primer nivel en el gobierno, mantiene vínculos estrechos con sectores clave y con redes clericales conservadoras en Teherán.